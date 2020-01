Ökologe Klaus Handke war auf den Fidschi-Inseln und berichtet von Impressionen aus der Südsee. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Nach dem Abschied der Programmverantwortlichen Wiebke Steinmetz und der kurzfristigen Verpflichtung ihres Nachfolgers Sven Poppe befindet sich das Kulturhaus Müller zurzeit in einer Phase des Umbruchs. Da ist es nachvollziehbar, dass vor allem Stammgäste das Frühjahrs-Programm prägen.

Zu den Konstanten gehört etwa Amateurfilmer Bernd Vieregge, der an den Montagen 10. Februar, 2. März, 23. März und 27. April wieder vier Folgen der Reihe „Kulturkino“ präsentiert. Ökologe Klaus Handke berichtet in einem Reisevortrag am Mittwoch, 18. März, von seinen Impressionen aus der Südsee. Gemeinsam mit seiner Frau hat er im Herbst 2018 unter anderem die Fidschi-Inseln, Samoa, die Cookinseln sowie Französisch Polynesien besucht. Der inzwischen etablierte Poetry-Slam-Abend mit Simeon Buß und Sebastian Butte ist in diesem Frühjahr auf Freitag, 24. April, terminiert. Die Bremer Schauspielerin Margret Rink bietet am 18. Februar und am 9. Juni erneut zwei plattdeutsche Nachmittage an – unter anderem mit neuen Geschichten von der Familie Meyerdierks. Und auch den Malkurs für Kinder, die „Akademie Klecks“, wird es unter der Leitung der Malerin Ulrike Strauch-Göbel ab 20. Juni an zwei Wochenenden wieder geben.

Professor Bernd Küster, der im Oktober mit einem Vortrag über Max Liebermann zu Gast war, wird am Donnerstag, 5. März, über den Deutschen Impressionismus referieren und dabei insbesondere auf die Maler Max Liebermann, Lovis Corinth sowie Max Slevogt eingehen. Zwei weitere Kunstvorträge gestaltet der Bremer Kunsthistoriker Detlef Stein – am 23. April über David Hockney sowie am 28. Mai über Caspar David Friedrich.

Neu ist ein Kursus unter dem Titel „Ich singe!“, den die in New York geborene Sopranistin Cynthia Kossoff ab Mittwoch, 19. Februar, an insgesamt 18 Terminen jeweils in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr anbietet. Hierbei geht es laut Ankündigung nicht nur um die Voraussetzungen des Singens wie Körperhaltung, Atmung, Stimmpflege, Spannung oder Artikulation, auch das gemeinsame Singen von Songs aus verschiedenen Stilrichtungen wie Pop, Musical oder Schlager komme nicht zu kurz, heißt es in der Ankündigung.

In der Kleinkunst-Reihe in der Mensa am Steinacker stehen bislang drei Künstler fest: Den Auftakt macht am Donnerstag, 19. März, Lioba Albus mit ihrem Programm „Das Weg ist mein Ziel“. Am 16. April sind dort die Zwillinge Lisa und Laura Goldfarb zu erleben, ehe Frederic Hormuth am 18. Juni erklärt, dass „Bullshit kein Dünger“ ist. Über ein viertes Gastspiel wird dem Vernehmen nach noch verhandelt.

Die Webinar-Reihe VHS-Culture widmet sich im Frühjahrs-Semester nachhaltigen Baustoffen. So stehen etwa Vorträge über Fassaden- und Dachbegrünung, den Werkstoff Holz, über die sogenannten Tiny Houses sowie über moderne Lehmarchitektur auf dem Programm.

Zwei Kulturabende runden das Programm ab: Das Ein-Personen-Stück „Das wahre Leben ist doch anders!“ (frei nach Anton Tschechow) mit der Schauspielerin Cornelia Gutermann-Bauer wurde bekanntlich vom 23. Januar auf den 7. Mai verlegt. Und die Lied-Geschichten des jüdischen Musikers Dany Bober, die am 3. Juni zu erleben sind, stehen in engem Kontext der Veranstaltungen zum Thema „75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs“.

Auffällig ist, dass im Online-Programm bislang nicht eine einzige Ausstellung auftaucht, die in der Vergangenheit stets ein Programmschwerpunkt des Hauses gewesen sind. „Dafür war die Zeit nach dem Personalwechsel einfach zu knapp“, zeigt Angelika Schulte-Strathaus, Vorsitzende des Freundeskreises Kulturhaus Müller, hierfür Verständnis. So gebe es etwa die Idee, an der Hochschule für Künste in Bremen nach interessanten künstlerischen Positionen Ausschau zu halten. Die Entscheidung, ob der Schüler-Kunstpreis, den der Freundeskreis des Kulturhauses Müller in den vergangenen Jahren initiiert hat, weiterhin stattfindet, soll in der nächsten Woche fallen.

Die im Januar und Februar stattfindenden Philosophie-Vorlesungen von Jens Kohne über Immanuel Kant hat die Regio-VHS derweil ins Alte Rathaus verlegt. Nähere Informationen zum Kulturprogramm finden sich online unter www.regiovhs.de – unter www.kulturhaus-mueller.de übrigens nicht.