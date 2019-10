Beim Einsatz am Hermannsweg mussten die Einsatzkräfte Atemschutzgeräte anlegen. (INGO MÖLLERS)

Hinter einer Bäckerei an der Bremer Heerstraße im Bereich des Hermannswegs in Delmenhorst ist am Montagnachmittag ein Asia-Imbisswagen in Brand geraten. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Wagen bereits in Vollbrand, wodurch eine starke Rauchentwicklung auftrat und die Feuerwehr unter Atemschutz gegen die Flammen ankämpfen musste. Außerdem kam es zwischenzeitlich zu kleineren Explosionen, vermutlich aufgrund von Gasflaschen, die in dem Wagen gelagert wurden. Die Einsatzkräfte konnten jedoch durch schnelles Handeln ein Übergreifen des Feuers auf eine anliegende Garage und die Bäckerei verhindern und das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.