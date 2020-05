Der Marihuana-Geruch im Treppenhaus brachte die Polizei auf die Spur. (Symbolbild) (Elio Colavolpe/dpa)

Delmenhorst. Es roch nach Marihuana im Treppenhaus einer Mehrfamilienhauses an der Schumannstraße. Die Polizisten mussten im wahrsten Sinne des Wortes am Mittwoch gegen 21 Uhr nur ihrer Nase folgen, um den Quell des Duftes zu finden. Sie landeten vor einer Wohnung, in der ein 23-jähriger Mann lebt. Die Beamten klopften, der Mann öffnete die Tür – und der Geruch wurde noch intensiver. Der Mann gab an, dass sich noch drei Freunde, zwei Männer und eine Frau, in seiner Wohnung aufhielten. „Aufgrund der erlangten Erkenntnisse bestand der Verdacht, dass sich Betäubungsmittel in der Wohnung befanden, weshalb die Beamten die Wohnung nach Betäubungsmitteln durchsuchten“, heißt es weiter im Polizeibericht. Wenig überraschend wurden sie fündig, fanden Marihuana in nicht geringer Menge, wie es im Juristendeutsch so schön heißt, in diesem Fall deutlich über 100 Gramm, sowie Gegenstände, die für den Konsum des Marihuanas benötigt werden. Zudem wurden die drei Männer durchsucht, wobei mehr Marihuana und eine größere Menge Bargeld gefunden wurde. Was den Beamten noch auffiel: Auf dem Couchtisch lag ein Messer griffbereit, das genau wie das Marihuana sichergestellt wurde. Der 23-Jährige räumte den Konsum des Grases ein, äußerte sich jedoch nicht zu den aufgefundenen Drogen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Gegen die anderen beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.