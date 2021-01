Für die zweite Ausbaustufe ist ein Großteil der Glasfaserkabelverlegung an den Straßen in der Samtgemeinde Harpstedt bereits abgeschlossen. (Kneffel/dpa)

Der Breitbandausbau in der Samtgemeinde Harpstedt kommt voran. Die weißen Flecken mit einer Versorgung von unter 30 Mbit pro Sekunde sollen im Rahmen einer drei nacheinander folgenden Ausbauplanung verschwinden. Derzeit läuft die zweite Ausbaustufe. Für diese ist ein Großteil der Kabelverlegungen an den Straßen abgeschlossen, berichtet die Samtgemeinde in ihrer Jahresstatistik. „Teilweise sind auch schon die Hausanschlüsse verlegt worden“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. Die letztendliche Inbetriebnahme der Glasfaseranschlüsse sei noch in diesem Jahr vorgesehen.

Um auch die letzten weißen Flecken in der Samtgemeinde Harpstedt zu erreichen, die etwas abgelegen liegen, ist eine dritte Ausbaustufe geplant. „Die Stufe greift dort, wo die Not am größten ist“, erklärt Wöbse. Diese ist politisch bereits beschlossen und befindet sich mitten in der Planungsphase. Die bauliche Umsetzung lasse sich zeitlich aber noch nicht prognostizieren. „Angesichts der langen Baustrecken und der begrenzten Baukapazitäten braucht man noch viel Geduld“, erklärt der Samtgemeindebürgermeister. Es könne drei bis vier Jahre dauern. In Anbetracht der Corona-Pandemie und der verstärkten Homeoffice-Arbeit vieler Menschen werde zwar versucht, den Glasfaserausbau zu beschleunigen, „doch die Kapazität ist nicht da, um das umzusetzen. Der Ausbau geht nicht schneller“, sagt Herwig Wöbse. Erst in einigen Jahren würden die dringend benötigten Verbesserungen wirksam werden können.

Der kreisweite Breitbandausbau wird gefördert – finanziell am Projekt beteiligt sind Bund und Land als Zuschussgeber, der federführende Landkreis Oldenburg als Antragsteller und die acht Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Harpstedt. Sie übernehmen 50 Prozent des vom Landkreis zu tragenden Eigenanteils. Ohne den Landkreis Oldenburg, der in seinen eigenen Reihen die notwendige Kompetenz in Sachen Breitbandausbau aufgebaut hat, wäre es nicht möglich gewesen, ein solch umfassendes Kommunikationsinfrastrukturprojekt aufzusetzen. Dessen ist sich Harpstedts Samtgemeindebürgermeister bewusst. „Es ist ein sehr aufwendiges Förderverfahren. Das hätte eine Kommune allein nicht stemmen können“, sagt er.

Vor dem Start des geförderten Breitbandausbaus war es in der Samtgemeinde Harpstedt mit der Internetverbindung vor allem Winkelsett als weitläufige Gemeinde schlecht bestellt. „Vor dem Start des Programms war die Gemeinde ein großer weißer Fleck. Teilweise war die Verbindung unter einem Mbit pro Sekunde“, sagt der Samtgemeindebürgermeister. Winkelsett war somit besonders auf das Förderprogramm angewiesen. Inzwischen habe sich die Lage in der Gemeinde schon deutlich verbessert. „Doch es ist auch noch genug in der dritten Ausbaustufe zu tun“, merkt Herwig Wöbse an.

Anders sieht es im Flecken Harpstedt aus. Dieser ist kein weißer Fleck. Zumindest theoretisch, wie der Samtgemeindebürgermeister betont. Über Kabel Deutschland werden die Hauhalte mit einer entsprechenden Bandbreite versorgt. „Doch der Anbieter wird nicht von allen genutzt“, weiß Wöbse. In diesen Fällen könne es dann wiederum mit der Verbindung schlecht bestellt sein. Daran könne die Samtgemeinde jedoch nichts ändern, da dieses Gebiet nicht in das geförderte Ausbauprogramm fällt. „Glasfaser ist nicht wie Trink- oder Schmutzwasser. Es ist privatwirtschaftlich“, merkt Herwig Wöbse an. Um im Flecken Harpstedt eine Verbesserung zu erzielen, müsste somit ein eigenwirtschaftlicher Ausbau erfolgen. „Man muss die Unternehmen motivieren, etwas zu tun“, führt der Samtgemeindebürgermeister aus.

Das Thema Breitbandausbau wird die Samtgemeinde Harpstedt noch viele Jahre beschäftigen, davon ist Herwig Wöbse überzeugt. Denn er weiß: „Die Bedarfe gehen nach oben.“