Auch wenn Begriffe wie „Nudelauflauf“ oder „Mehlschwitze“ angesichts der panikartigen Hamsterkäufe in den Supermärkten aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen eine ganz neue Bedeutung erfahren haben: Wir müssen noch einmal über das Thema Lebensmittelverschwendung reden. „Denn nur, weil die Menschen viel eingekauft haben, heißt das noch lange nicht, dass sie diese Lebensmittel auch alle verbrauchen“, schildert Claudia Kay, Ernährungsexpertin des Regionalen Umweltzentrums Hollen (RUZ), die aktuelle Problematik. So seien einige Nahrungsmittel ihrer Beobachtung zufolge doch eher kopflos und aktionistisch im Einkaufswagen gelandet.

Sie lenkt den Blick auf das Datum 2. Mai, das ausnahmsweise mal keine neue Corona-Beschränkungs-oder-Aufhebungs-Frist markiert. Diesen Tag hat die Umweltschutzorganisation WWF vor fünf Jahren nämlich zum symbolischen „Tag der Lebensmittelverschwendung“ erklärt. „Sämtliche Lebensmitel, die bis dahin im Laufe eines Jahres produziert werden, landen in der Tonne“, erläutert Claudia Kay den Hintergrund. „Und ich bin überzeugt davon, dass sich die Lage in Corona-Zeiten nicht bessert.“

Kann es also gelingen, bedarfsgerecht einzukaufen, wenn man den Supermarkt des Vertrauens nur noch einmal wöchentlich frequentiert? Und wie schafft man es nach mehreren Wochen Kochen am eigenen Herd, wenn sich das eigene Repertoire langsam erschöpft, immer noch Abwechslung auf den Tisch zu bringen? „Ich habe mich ernährungstechnisch viel konsequenter durchgetaktet als sonst. Ich mache einen festen Wochenplan, der zwei Vorteile hat. Zum einen muss ich dann nicht jeden Tag überlegen, was es zu essen gibt. Und zum anderen kann ich sicherstellen, dass ich die Dinge, die ich für die Zubereitung brauche, auch wirklich im Haus habe“, sagt Kay.

Dabei habe sich bewährt, einen Tag von vornherein als „Reste-Tag“ einplanen. Denn es bleibt meistens ja doch etwas übrig. Und was die Abwechslung angeht, empfiehlt sie: „Ganz viel ausprobieren“. Viele Lebensmittel könnten zudem auch noch weit über das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitdatum (MHD) hinaus verarbeitet werden. „Hier hilft es durchaus, selbst zu testen und sich auf die eigenen Sinne, auf Augen, Nase und Mund zu verlassen“, betont sie.

Nicht immer war es um die Lebensmittelversorgung in Deutschland so gut bestellt wie im 21. Jahrhundert. Und so haben die Menschen vergangener Zeiten Nahrungsmittel nicht nur mehr gewertschätzt, sondern das Thema unter einer ganz anderen Perspektive betrachtet. So ist unter anderem der plattdeutsche Spruch entstanden: „Wenn du dien Teller leer ittst, dann gifft dat morn goods wedder.“ Im Hochdeutschen leitete sich daraus das Sprichwort ab, dass es schönes Wetter geben würde, wenn (vor allem) Kinder ihren Teller leer essen. So ein Quatsch! Tatsächlich war damit nämlich gemeint, dass es dann auch am nächsten Tag wieder (wedder) Gutes geben würde. Und eben nicht die Reste vom Vortag.

Zwar werde derzeit nur wenig über den Klimaschutz geredet, dafür sorge der fast weltweite Lockdown aber für einen effektiven Klimaschutz wie selten zuvor. Und ähnlich wie beim Kohlendioxid gebe es auch beim Thema Lebensmittelverschwendung ehrgeizige Vorgaben. „So ist es das Ziel, diese im Einzelhandel und auf Verbraucherebene bis zum Jahr 2030 zu halbieren“, sagt Kay. Dann könnte der entsprechende Gedenktag zumindest schon mal auf Anfang März korrigiert werden.