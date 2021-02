Nach Wochen des Wartens ist es endlich so weit: Das Impfzentrum Delmenhorst wird am Donnerstag, 11. Februar, voraussichtlich seinen Betrieb aufnehmen. (TAMMO ERNST)

Das Impfzentrum in der Sporthalle Am Wehrhahn kann voraussichtlich am kommenden Donnerstag, 11. Februar, seinen Betrieb aufnehmen. Das Land hat eine entsprechende Impfstoff-Lieferung angekündigt.

Delmenhorst erhält insgesamt 1365 Fläschchen des bislang schon eingesetzten Corona-Impfstoffs der Firma Biontech. Sie reichen voraussichtlich für 7644 Impfdosen. Hinzu kommen in weiteren Chargen insgesamt 200 Dosen des Impfstoffs von Moderna. Für den dritten verfügbaren Impfstoff von Astra-Zeneca hat das Land ebenfalls Lieferungen angekündigt, aber noch nicht terminiert.

Als nächste Lieferung sind für kommenden Mittwoch, 10. Februar, 195 Biontech-Fläschchen angekündigt. Sie sind für Erstimpfungen vorgesehen, mit denen der Betrieb in der Wehrhahnhalle am folgenden Tag anläuft.

Am darauffolgenden Mittwoch, 17. Februar, geht es mit 100 Moderna-Dosen weiter, ebenfalls für Erstimpfungen. Dieser Impfstoff wird vorerst ausschließlich für Impfungen durch die mobilen Teams im Bereich des Gesundheitswesens verwendet. Auch ein Teil des Biontech-Vakzins wird für diesen Zweck eingesetzt. Da der volle Impfschutz erst nach einer zweiten Spritze im passenden zeitlichen Abstand besteht, legt der weitere Plan genau fest, welche Lieferungen für Erst- und welche für Folgeimpfungen verwendet werden müssen. Anhand der Lieferpläne hat das Deutsche Rote Kreuz als Betreiber des Impfzentrums Delmenhorst bereits seinen Einsatzplan für die nächsten zwei Wochen aufgestellt. Vorerst bekommen nur Menschen ab 80 Jahren Termine. Das Impfzentrum Delmenhorst ist dabei ausschließlich Delmenhorster Bürgern vorbehalten.

Für eine telefonische Terminvereinbarung ist die Nummer 08 00 / 99 88 665 montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Fragen zum Impfzentrum werden unter 0 42 21 / 9 16 40 22 beantwortet. An diese Telefonnummer können sich auch Menschen wenden, die eine Fahrmöglichkeit benötigen.