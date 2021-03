Über 1000 Spritzen setzte das Impf-Team vom Deutschen Roten Kreuz in sieben Tagen. (INGO MÖLLERS)

In den vergangenen sieben Tagen haben 1092 Delmenhorster eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Nach Angaben der Stadtverwaltung lag die Gesamtzahl der Erstimpfungen am Donnerstag bei 7592, davon haben 3050 Menschen auch die zweite Dosis erhalten. Bei den Erstimpfungen liegt die Quote damit bei 9,2 Prozent. Die Impfungen in Delmenhost laufen somit weiterhin schneller als im niedersächsischen Durchschnitt. Das Bundesland erreichte am Donnerstag eine Quote von 7,9 Prozent, für Deutschland waren es 8,4 Prozent. Allerdings sank in Delmenhorst die Zahl der Impfungen binnen sieben Tagen um 508. Eine Woche zuvor meldete die Stadt noch 1600 neue Impfungen. Ursache dafür ist der Impf-Stopp für den Wirkstoff von Astra-Zeneca. Dieser hatte auch im Impfzentrum in Delmenhorst zu Terminabsagen geführt.

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt für einige Tage auf über 80 erhöht hatte, sank dieser Wert am Donnerstag deutlich. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Inzidenz lag bei 63,2.