Acht Tage nach dem offiziellen Start der Impfkampagne in Deutschland ist auch in Delmenhorst den ersten Menschen der Impfstoff gegen das Corona-Virus verabreicht worden. Nach Angaben der Stadt erhielten am Montag 30 Heimbewohner die erste Impfdosis. Von Dienstag an besuchen zwei mobile Impfteams weitere Alten- und Pflegeheime, um Bewohner und Mitarbeiter zu impfen. Das Niedersächsische Gesundheitsministerium hatte am Sonnabend 1000 Impfdosen an das Impfzentrum in Delmenhorst ausgeliefert.

Auf den Ablauf der Impfungen haben sich Mitarbeiter des Roten Kreuzes (DRK) vorbereitet. „Es darf kein Malheur passieren“, sagte DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Pleus im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER. Er erinnerte an unterbrochene Kühlketten oder das Verspritzen der fünffachen Dosis, die in anderen Teilen Deutschlands zu Verschwendungen der kostbaren Impfdosen geführt hatten. Das DRK Delmenhorst hat von der Stadt den Auftrag erhalten, den Betrieb des Impfzentrums in der Wehrhahnhalle zu organisieren. Dies beinhaltet auch, Impfteams zu den Seniorenheimen zu schicken. „Es sind Unterweisungen wie im klinischen Bereich nötig. Es geht um den Umgang mit einem biologischen Stoff und um Hygieneregeln“, führte Pleus aus. Um auszuschließen, dass die Impfteams das Virus in die Altenheime tragen, müsse sich jeder Mitarbeiter täglich mit einem Schnelltest auf Corona testen lassen. Auch die Vergabe der Termine an Alten- und Pflegeheime war Teil der Vorbereitungen. „Die Informationen laufen digital beim Robert-Koch-Institut zusammen. So können die Impfungen und mögliche Komplikationen genau verortet werden“, erläuterte Pleus. Die Installation und Anwendung dieses Programms werde von Arvato betreut, einem Tochterunternehmen von Bertelsmann.

„Nach der Impfung in stationären Einrichtungen ist beabsichtigt, abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffs, schnellstmöglich auch das Personal von ambulanten Pflegediensten, dem Josef-Hospital sowie dem Rettungsdienst zu impfen“, erklärte die Stadtverwaltung. Die Vereinbarung von individuellen Impfterminen verzögere sich leider. Wann die Impfungen im Zentrum Wehrhahnhalle beginnen, ist deshalb noch nicht klar. „Aktuelle Informationen dazu und zur Terminvergabe folgen später zentral durch das Land“, heißt es von der Stadt.

Die Landesregierung hatte die Kreise Osnabrück, Cloppenburg und die Grafschaft Bentheim bevorzugt behandelt, weil dort die Infektionszahlen besonders hoch waren oder überdurchschnittlich viele Seniorenheime vom Virus betroffen waren. Am Dienstag, 29. Dezember, erklärte der Niedersächsische Krisenstabsleiter Heiger Scholz dann, jede Kommune beliefern zu können, die Impfbereitschaft signalisiert.

Oliver Grimm, Sprecher des Gesundheitsministeriums, erklärte im Gespräch mit dieser Zeitung: „Es gab am 23. Dezember eine Abfrage der Kreise und Städte, wo in der Woche nach den Feiertagen mit den Impfungen begonnen werden kann. Wer bis zum 28. Dezember Bereitschaft signalisierte, hat dann auch eine Lieferung bekommen.“ Delmenhorst hatte gegenüber dem Land angegeben, am 4. Januar mit den Impfungen beginnen zu können.

Auskünfte zur Impfkampagne gibt ausschließlich eine Hotline des Landes Niedersachsen unter 08 00/ 99 88 66 5.