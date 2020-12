In der Grafschaft Bentheim waren am Dienstag die Impfteams unterwegs. Durch einen Verteilschlüssel müssen sich Delmenhorst und der Kreis Oldenburg noch gedulden. (Sina Schuldt/ dpa)

Am Sonntag haben in den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück die ersten Niedersachsen eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten. Bis auch in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg mobile Impfteams in Senioren- und Pflegeheimen Bewohner und das Personal gegen das Virus immunisieren, wird es allerdings noch einige Tage dauern. Nach Angaben der Stadt- und Kreisverwaltung sollen die Impfungen ab Montag, 4. Januar, beginnen. Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung erklärte, dass Niedersachsen ab diesem Dienstag in der Lage sei "jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt mit dem Impfstoff zu beliefern, der uns signalisiert, dass vor Ort alles für die Impfung in den besonders gefährdeten Einrichtungen bereit ist.“

Laut Rudolf Mattern, Krisenstabsleiter in Delmenhorst, folgt daraus aber nicht, dass die Stadtverwaltung diese Bereitschaft noch nicht signalisiert hat. Oliver Galeotti, Sprecher des Kreises Oldenburg, erklärte, dass ein Verteilschlüssel der Landesregierung festlegt, welche Kommune wann an der Reihe ist. „Die Reihenfolge wurde nach Auswertung langfristiger Inzidenzen erstellt. Es geht nicht nach dem Muster, 'wer zuerst ruft bekommt zuerst'!“ Bisher gelte die Aussage des Landes, dass die Zahl der Impfdosen begrenzt sei. „Die Kreisverwaltung würde es sehr begrüßen, wenn sofort Impfdosen bedarfsgerecht bereitstehen“, betonte Sprecher Galeotti allerdings auch.