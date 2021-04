Ab dem 12. April könnte sich die Schlagzahl im Impfzentrum erhöhen. (INGO MÖLLERS)

Das Impfzentrum Delmenhorst bereitet sich darauf vor, ab Montag, 12. April, mit einer weiteren Impfstraße seine Kapazität zu steigern. „Somit werden die vom Land geplanten Impfmengen erfüllt werden“, teilt Ute Winsemann aus der Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mit. Für den April habe das Land Niedersachsen Delmenhorst über die Impfstoff-Lieferungen informiert, für die Monate Mai und Juni stehe die Planung noch aus. Zahlen nannte die Stadt nicht.

Nach einer Unterbrechung nutzt das Impfzentrum in der Sporthalle am Wehrhahn nun auch wieder den Wirkstoff von Astra-Zeneca. Dazu heißt es von der Stadt: „Das Land hat mittlerweile aktuell überarbeitete Aufklärungsunterlagen zur Verfügung gestellt. Nach deren Vorliegen wurden die Impfungen mit Astra-Zeneca neu geplant und Termine für über 70-jährige in das Impf-Portal eingestellt.“ Durch diese Wiederaufnahme werde der Lagerbestand in jedem Fall innerhalb des Haltbarkeitsdatums verbraucht sein.

Kritik hatten das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der städtische Krisenstab in dieser Woche für ihre Entscheidung einstecken müssen, über die Ostertage weniger zu impfen. Karfreitag gab es keine Impfungen, am Ostermontag besuchten mobile Teams zwei Einrichtungen für Menschen mit einer Behinderung und die Dialyse. Das Impfzentrum war nur am Sonnabend in Betrieb. „Die Planung für die Ostertage fand drei Wochen vor Ostern statt“, betont Ute Winsemann nach Rücksprache mit dem DRK und dem Krisenstab. Und weiter: „Mit dem Blick auf den Impfstoffbestand und die Impfstofflieferungen wurde für die Ostertage ein bedingter Betrieb geplant.“

Neben dem Impfzentrum betreibt das DRK in Delmenhorst seit einigen Tagen auch zwei Stationen für Corona-Schnelltests. An der Annenheider Straße kann der kostenlose „Bürgertest“ seit gut drei Wochen in Anspruch genommen werden, am Karfreitag kam eine weitere Möglichkeit am Parkplatz vor der Grafttherme hinzu. Bisher haben die DRK-Mitarbeiter rund 8000 Antigen-Schnelltests durchgeführt. „Einige wenige Schnelltests waren positiv. Diese wurden dem Gesundheitsamt zur weiteren Bearbeitung gemeldet“, erklärt dazu die Stadtverwaltung.