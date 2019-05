Das Klimaschutzteam des Landkreises freut sich auf „tretkräftige“ Unterstützung für ein gutes Klima im Landkreis Oldenburg. (Landkreis Oldenburg)

Erstmals tritt der Landkreis Oldenburg beim diesjährigen Stadtradeln mit in die Pedale. Zum Start lädt das Klimaschutzteam zur Auftakttour an diesem Sonnabend, 11. Mai, um 11.30 Uhr ein. Gestartet wird mit einer kurzen Begrüßung durch den Ersten Kreisrat Christian Wolf auf dem Marktplatz in Wildeshausen. Im Anschluss startet dann eine etwa 30 Kilometer lange geführte „Naturtour“ rund um Wildeshausen. Darüber hinaus gibt es ein buntes Begleitprogramm mit derzeit etwa 15 verschiedenen Fahrradtouren, das von Bürgern, Gästeführern und dem ADFC Oldenburg Land mitgestaltet wird. Die weiteren Fahrradtouren sind unter www.stadtradeln.de/landkreis-oldenburg veröffentlicht. In den drei Wochen geht es zunächst darum, möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zu fahren und damit bewusst den CO2-Ausstoß zu verringern. Daher sind alle eingeladen, den Zeitraum zu nutzen, um das Fahrrad als Verkehrsmittel in ihren Fokus zu rücken und zu versuchen, es besser in die täglichen Routinen zu integrieren. Insbesondere auf Strecken bis zu fünf Kilometern stelle das Fahrrad ein ideales Alltagsverkehrsmittel dar. Ob zur Schule oder zur Arbeit, zu Freunden oder zum Einkaufen – das Rad ermögliche es, diese Wege gesundheitsbewusst und umweltfreundlich zurückzulegen, heißt es vorab.

Bisher haben sich 33 Teams mit insgesamt über 100 Mitgliedern angemeldet, die für das Klima in die Pedale treten wollen. Darüber hinaus haben sie bei der Aktion auch die Chance, Preise zu gewinnen. Denn zum einen radelt der Landkreis Oldenburg bei Stadtradeln um die Auszeichnung der „Fahrradaktivsten Kommune“ durch das Klima-Bündnis. Zum anderen wird es auf Landkreisebene Preise in drei Kategorien sowie eine Verlosung unter allen aktiven Teilnehmern geben. Die Siegerehrung und Preisverleihung für das größte Team, das radaktivste Team mit den durchschnittlich meisten Kilometern pro Teammitglied und die drei radelaktivsten Schulklassen findet am 20. Juni um 15.30 Uhr im Kreishaus Wildeshausen statt.

„Es gibt viele Gründe, die für das Fahrrad sprechen. Lassen Sie uns gemeinsam die Vorzüge des Fahrrads als nachhaltiges Verkehrsmittel aktiv erleben. Melden Sie sich an und radeln Sie mit – für ein gutes Klima, für eine gesunde Fortbewegung und mehr Lebensqualität im Landkreis Oldenburg – jede Strecke zählt“, wirbt Rebecca Remke vom Landkreis für eine Teilnahme.

Interessierte können sich unter stadtradeln.de/landkreis-oldenburg anmelden und ein Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten, um klimafreundliche Radkilometer zu sammeln. Nähere Auskünfte erteilt Rebecca Remke unter 0 44 31 / 8 55 91.