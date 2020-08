Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall in Harpstedt verursacht. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Twistringen gegen 12.40 Uhr mit seinem Kleintransporter die Straße Am großen Wege von Harpstedt in Richtung Twistringen. In Höhe der Einmündung zur Straße Am kleinen Wege geriet er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleintransporter einer 37-Jährigen aus der Samtgemeinde Harpstedt. An beiden Transportern entstanden Sachschäden, die die Beamten auf insgesamt 7.000 Euro bezifferten. Der Unfallverursacher und die 37-Jährige blieben unverletzt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 61-Jährige nach Alkohol roch. Ein Test vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, außerdem veranlasste die Polizei eine Blutprobe.