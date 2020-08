Direkt verhaften konnte die Polizei zwei Männer, die Klappboxen im großen Stil gestohlen haben. (Symbolbild) (Björn Hake)

Auf frischer Tat haben Beamte der Polizei am vergangenen Freitag zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, für zahlreiche Diebstähle von sogenannten Klappboxen verantwortlich zu sein. Laut Einsatzbericht luden die Täter gegen 1.20 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes am Schierbroker Mühlenweg zahlreiche Klappboxen, die für Gemüse genutzt wurden, in ein Auto. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Ein Security-Team beobachtete die Tat, verständigte die Polizei und verfolgte die Täter bis nach Oyten, wo die Diebe schließlich festgenommen wurden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Garage am Zielort fanden die Beamten eine Vielzahl weiterer Klappboxen im Gesamtwert von rund 20 000 Euro.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die 40 und 41 Jahre alten Männer aus Bremen im Verdacht stehen, für einen weiteren Diebstahl von Klappboxen aus einem Supermarkt in Sandkrug verantwortlich zu sein, der sich ebenfalls am vergangenen Freitag ereignet hat. Dabei beläuft sich der Schaden auf rund 500 Euro.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg verzichtete auf einen Antrag auf Untersuchungshaft, sodass die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen wurden.