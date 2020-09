Unverletzt hat ein 27-jähriger Autofahrer aus Lemwerder am Mittwochabend einen Verkehrsunfall in Bookholzberg überstanden. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 22.10 Uhr auf der Stedinger Straße in Richtung Wesermarsch unterwegs, als er in Höhe der Einmündung Zur Rampe aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken geriet er ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Auch wenn dem 27-Jährigen nichts passiert ist, entstand an seinem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.