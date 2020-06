Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Wohnungseinbruch in Hude. Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag in der Zeit zwischen 10.30 und 10.55 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Hogelied auf und durchsuchten die Räume gezielt nach Wertgegenständen. Zum entstandenen Schaden können laut Einsatzbericht noch keine Angaben gemacht werden. Wer im Bereich der Straßen Hogelied und Waldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0 44 31 / 94 10 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.