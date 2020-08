Zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro wurde am Mittwochvormittag ein 27-Jähriger verurteilt. Er war angeklagt, in zwei Einkaufsmärkten in Wildeshausen Waren entwendet und zudem in einem Markt einen Mitarbeiter geschubst und dadurch verletzt zu haben. Der Angeklagte hatte die drei Wochen vor dem Prozess in Untersuchungshaft verbracht. Denn er hatte zuvor fünf Verhandlungstermine platzen lassen, zu denen er einfach nicht erschienen war.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann angeklagt, weil er am 3. Dezember 2018 in einem Einkaufsmarkt an der Bargloyer Straße vier kleine Whiskyflaschen mitgenommen haben soll, ohne diese zu bezahlen. Am selben Tag nahm er zudem in einem Einkaufsmarkt am Westring aus der dortigen Drogerieabteilung insgesamt sechs Parfümflakons an sich. Die leeren Verpackungen versteckte er in der Textilabteilung. Einer Kundin war das Geschehen aufgefallen. Sie informierte Mitarbeiter des Einkaufsmarktes. Der Marktleiter wiederum konnte auf den Videoaufzeichnungen den Angeklagten in der Drogerieabteilung erkennen.

Diverses Diebesgut im Auto

Als der Marktleiter selbst nach dem Rechten schaute, betrat der Angeklagte erneut den Markt. Er wurde vom Marktleiter angesprochen und ins Büro gebeten. Auf dem Weg dorthin riss sich der 27-Jährige los, wodurch der Marktleiter zu Boden stürzte und sich am Knie verletzte. Als die alarmierte Polizei eintraf, wurde der Angeklagte in einem Auto auf dem Parkplatz des Einkaufscenters angetroffen. Im Fahrzeug befanden sich neben den sechs Parfümflakons auch 17 Päckchen mit Rasierklingen, 16 Schachteln Zigaretten sowie mehrere neuwertige Textilien.

Der Marktleiter sagte vor Gericht aus, dass er das Gefühl hatte, der Angeklagte wäre mit mehreren weiteren Personen im Markt gewesen. Auch konnte er die im Fahrzeug aufgefundenen Parfümflakons eindeutig seinem Markt zuordnen. Die von der Polizei sichergestellten Textilien gab es ebenfalls nur im Edeka-Markt und sonst in keinem Geschäft in Wildeshausen.

Einer der Polizeibeamten, die den Vorgang seinerzeit aufnahmen, hatte nur noch vage Erinnerungen. Das lag unter anderem auch daran, dass sie aus der Dienststelle Großenkneten in Wildeshausen unterstützten. Der Vorgang wurde anschließend von den Wildeshauser Kollegen bearbeitet.

Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft ergaben die Indizien eine eindeutige Täterschaft des Angeklagten. „Das eine passt in das andere. Mir reicht das.“ Er forderte für den Diebstahl der Flakons und die Körperverletzung eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten. Aufgrund von insgesamt sieben Vorverurteilungen des Angeklagten in Polen sah er keine Bewährungsmöglichkeit.

Der Pflichtverteidiger des Angeklagten plädierte auf Freispruch. „Die Beweisaufnahme hat nicht ergeben, dass meinem Mandaten der Diebstahl der Flakons nachzuweisen ist.“ Und auch bei der Körperverletzung sah der Verteidiger, anders als der Staatsanwalt, keinen Vorsatz.

Richterin sieht Vorsatz

Die Richterin war jedoch von den Taten des Angeklagte überzeugt. „Zwar gibt es keine eindeutigen Tatzeugen, die das gesehen haben. Die Indizienkette spricht aber eindeutig für Sie als Täter“, führte sie in der Urteilsbegründung aus. Da die Parfüms allerdings nur einen Gesamtwert von rund 100 Euro hatten, ging die Richterin von einem einfachen Diebstahl aus. Bei der Körperverletzung sah sie ebenfalls einen Vorsatz. Der Diebstahl der Whiskyflaschen im Netto-Markt konnte dem Angeklagten dagegen nicht nachgewiesen werden. In diesem Punkt wurde das Verfahren eingestellt.