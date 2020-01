Ihr Sohn Evan inspirierte Marcella Becker dazu, den Verein "T-Räume leben" zu gründen, um das inklusive Leben in der Stadt voranzubringen. Einer der Mitstreiter ist Olaf Lichterfeld. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. Ein Nachmittag in einem Delmenhorster Supermarkt. Das Geschäft ist gut besucht, vor der Kasse hat sich eine Schlange gebildet. Mittendrin und vollkommen unauffällig: Eine Mutter und ihr halbwüchsiger Sohn – bis der Junge unruhig zu werden beginnt. Er gibt unverständliche Laute von sich, Wortfetzen, schließlich schreit er, rudert mit den Armen, scheint außer sich. Die Menschen in der Warteschlange schauen verwundert, manche betreten, einige schütteln den Kopf und sind verärgert. Was soll das Geschrei? Ist das Kind schlecht erzogen? Wieso lässt die Mutter diese Belästigung zu?

Für Marcella Becker sind solche Situationen keine Ausnahme. Ihr achtjähriger Sohn Evan ist Autist. Man sieht ihm seine Behinderung – Becker hat kein Problem mit dieser Bezeichnung – nicht an, ganz im Gegensatz zu Menschen beispielsweise mit Down-Syndrom. Daher erlebt die 36-Jährige in der Öffentlichkeit viel Ablehnung bei Evans unkontrollierten Wutausbrüchen, berichtet sie. Wenn ihr Sohn einen solchen „Meltdown“ durchlebt, bleibt ihr nicht mehr viel, als ihn vorsichtig zur Seite zu nehmen und abzuwarten, bis der Anfall vorbei ist. Die umstehenden Personen klärt sie über Evans Autismus auf; Verständnis würden dann die meisten, aber nicht alle, zeigen.

Herz-OP nach der Geburt

Evans Gesundheit bereitete Becker schon früh Sorgen. Bereits vor seiner Geburt diagnostizierten die Ärzte einen schweren Herzfehler. Durch das hypoplastische Linksherz-Syndrom (HLHS) hat er nur noch seine rechte Herzhälfte zum Leben. Becker entschied sich gegen eine Abtreibung, vier Tage nach der Geburt wurde Evan das erste Mal am Herzen operiert. Mittlerweile hat er einige Eingriffe hinter sich, und dank der Fortschritte in der Medizin hat er realistische Aussichten auf ein normales Leben bei guter Lebensqualität.

Aber auch Evans geistige Entwicklung unterschied sich von der anderer Kinder. „Er lernte die Sprache kaum und konnte sich nicht richtig verständigen“, erzählt seine Mutter. Die Ursache: frühkindlicher Autismus, wie die Ärzte beim damals dreijährigen Evan feststellten. Auch heute umfasst sein Wortschatz nur eine Handvoll Ausdrücke, stattdessen gibt er viele Laute von sich. Becker kommuniziert mit Gesten der Gebärdensprache mit ihm.

Becker hat eine Teilzeitstelle in der Verwaltung der Universität Bremen; während sie arbeitet, besucht ihr Sohn eine Tagesbildungsstätte in Ganderkesee. Erlebnisse wie die im Supermarkt gehören für Becker zu ihrem Alltag. Nicht immer kann sie souverän bleiben, wenn Evans Verhalten negative Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorruft. Gerade wenn Menschen ihren Sohn beleidigen, falle es ihr schwer, ruhig zu bleiben, sagt die 36-Jährige.

Inklusion, also die Einbeziehung von behinderten Menschen in die Gesellschaft, sei für viele Leute noch ein Fremdwort, bemängelt sie. Ebenfalls sei ihr aufgefallen, dass es in Delmenhorst fast keine angemessenen Freizeitangebote für behinderte Kinder gebe. „Die Lebenshilfe hat ein paar Angebote, dafür muss man dort aber Mitglied sein, ansonsten ist man davon ausgeschlossen“, sagt Becker.

Treffpunkt Ziemlich beste Freunde

Sie wollte sich mit der Situation nicht abfinden und rief im vergangenen Jahr in Hasbergen die Gruppe „Ziemlich beste Freunde“ – benannt nach dem bekannten französischen Kinofilm – ins Leben. „In diesem Freizeittreff können behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche voneinander profitieren und sich gegenseitig helfen“, erläutert Becker. Außerdem solle ein Umfeld geschaffen werden, in dem sich auch Eltern, Freunde und Geschwister wohlfühlen und sich keine Gedanken machen müssen, wenn sich ihr Kind, Freund, Bruder oder Schwester anders benimmt, ergänzt sie.

Da die Gruppe gut angenommen wird – 15 Kinder mit Geschwistern besuchen im Schnitt diesen Freizeittreff –, ist Becker nun einen Schritt weitergegangen: Gemeinsam mit ihren Mitstreitern hat sie den Verein „T-Räume leben“ gegründet. Die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Erwachsenen mit Behinderung soll durch Projekte und Aktionen unterstützt werden, zum Beispiel mit inklusiven Freizeitangeboten und Räumen, in denen jeder willkommen ist. So veranstaltet der Verein regelmäßig inklusive Gottesdienste in der evangelischen Emmaus-Kapelle.

„Im Dezember ist auch die Gemeinnützigkeit des Vereins anerkannt worden“, sagt Becker zufrieden. Als Nächstes möchte sie Förderanträge einreichen – sollten diese bewilligt werden, kann der Verein Räumlichkeiten anmieten oder Aktionen wie etwa ein inklusives Osterfest finanzieren.

Becker plant außerdem, bei der Stadt Konzepte einzureichen, nach denen Lokalitäten in Delmenhorst nicht nur als barrierefrei, sondern auch als inklusiv und behindertenfreundlich gekennzeichnet werden. Es gebe leider immer noch viel zu viele Orte wie der erwähnte Delmenhorster Supermarkt, in denen mit Kindern wie Evan nicht tolerant umgegangen werde, kritisiert sie.