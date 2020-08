Dort, wo jetzt noch die Tischlerei Franz Reisch zu erkennen ist, soll im November der neue Inkoop-Getränkemarkt eröffnen. Die Umbauarbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen. (TAMMO ERNST)

Mit den Neubauten der Verbrauchermärkte Famila, Inkoop und Aldi hat der Ganderkeseer Ortskern sein Gesicht in den Jahren 2013 und 2014 erheblich verändert. Der Lebensmitteleinzelhandel bestimmt seitdem das Bild. Nun hat Inkoop-Geschäftsführer Bernd Oetken angekündigt, dass sich der 2014 eröffnete, 1800 Quadratmeter große Markt an der Raiffeisenstraße so gut entwickelt hat, dass die Kapazitäten dort schon wieder zu eng werden. Um dies zu beheben, wird das Lebensmittelunternehmen die Getränkeabteilung künftig ebenfalls in einem eigenen Markt anbieten.

500 Quadratmeter hat Inkoop dafür in der ehemaligen Tischlerei Reisch angemietet, die sich gleich neben Inkoop befindet. Der hinzugewonnene Raum werde sich künftig in 400 Quadratmeter Verkaufsfläche und etwa 100 Quadratmeter Lager aufteilen, erklärte Oetken auf Nachfrage. Die notwendigen Umbauarbeiten sollen bereits in der kommenden Woche beginnen. „Der Fußboden wird komplett erneuert. Die Räume haben zurzeit einen relativ weichen Holzboden. Aber wir müssen da ja mit den schweren Getränkepaletten und Hubwagen drüber“, beschreibt der Geschäftsführer, was alles zu tun ist. Außerdem stehen Arbeiten an der Elektroinstallation an, und auch das Lager wird eine Tür an einer Stelle erhalten, an der es zurzeit noch keine Tür gibt. Schließlich gelte es, die Leerguttechnik zu installieren.

Auch das Genehmigungsverfahren ist nach Oetkens Worten problemlos verlaufen. „Einzige Bedingung war, dass wir unser Sortiment nicht in irgendwelche fremden Richtungen ausdehnen, also auf der frei werdenden Fläche etwa Schuhe verkaufen“, sagt der Geschäftsführer. Aber Inkoop gehe es allein darum, die Lebensmittel, die ohnehin zum Sortiment gehören, noch etwas optimaler zu platzieren. So sei etwa die Nachfrage nach Bioprodukten gestiegen, und auch das Angebot an Weinen könnte nach dem Umbau etwas wachsen.

Da die Herrichtung des neuen Getränkemarkts nicht ganz ohne Aufwand ist, werden ein paar Monate vergehen, ehe der neue Standort eröffnet werden kann. Was Termine betrifft, ist Oetken inzwischen ein bisschen vorsichtig geworden: „An der Schönemoorer Straße hätten wir auch nie für möglich gehalten, dass wir aufgrund des Brandes mehr als ein Jahr schließen müssen“, sagt er. Gegenwärtig sehen die Planungen vor, dass beide Märkte – also sowohl der Getränkemarkt als auch die Inkoop-Filiale im Delmenhorster Norden – Ende November (wieder)eröffnen können. Für beide gilt laut Oetken: „Das Weihnachtsgeschäft wollen wir mitnehmen.“

Gute Quote bei Lebensmitteln

Was den Einkauf von Lebensmitteln betrifft, weist das örtliche Einzelhandelsentwicklungskonzept die Ganderkeseer Bürger übrigens als überzeugte Lokalpatrioten aus: 78 Prozent des Bedarfs decken die Anwohner vor Ort, hat Katharina Staiger, Autorin des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes, herausgefunden. Zum Vergleich: Bei Büchern und Spielwaren beträgt die Quote 38 Prozent und bei Schuhen 29 Prozent. Bekleidung kaufen die Ganderkeseer nur noch zu 17 Prozent vor Ort ein, Schlusslicht bildet das Segment Möbel/Einrichtungsbedarf mit vier Prozent. Allerdings habe die Gemeinde im Bereich Lebensmittel auch einen Versorgungsauftrag, betonte Staiger bei der Vorstellung des Konzepts: „Wenn man diese Quote nicht erreicht, hat man ein Problem.“

Inkoop betreibt als regionales Lebensmittelunternehmen neun Vollsortiment-Märkte in Delmenhorst, Ganderkesee, Bookholzberg, Harpstedt, Brinkum und Bassum. Hinzu kommt der Koopje-Markt in der Delmenhorster Innenstadt. Bei der Verkaufsfläche im Lebensmittelbereich in Ganderkesee bleibt Inkoop aber auch trotz der bevorstehenden Erweiterung die Nummer zwei im Ortskern. Zum Vergleich: Der Famila-Markt hat eine Verkaufsfläche von 3400 Quadratmetern, hinzu kommt der Getränkemarkt mit noch einmal 800 Quadratmetern.