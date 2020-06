Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude entstanden. Nach Polizeiangaben war ein 36-jähriger Autofahrer aus Bremen gegen 8.30 Uhr in Fahrtrichtung Bremen unterwegs, als er bei einem Fahrstreifenwechsel mit seinem Fahrzeugheck den Wagen eines 57-Jährigen aus Oldenburg touchierte. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge geriet der 36-Jährige ins Schleudern, rammte zunächst die Mittelschutz- und anschließend die Außenschutzplanke. Der Wagen blieb schließlich in Höhe der Fahrbahnmitte stehen. Eine nachfolgende 55-jährige Oldenburgerin konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Bremers nicht mehr verhindern. Bilanz des Unfalls: ein Totalschaden und zwei stark beschädigte Autos. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise gesperrt.