Karsten Behr (3. von rechts) überreichte den Preis an Carsten Harings, Sandra Bischoff, Hans Fingerhut, Silke Kreusel, Eva-Maria Langfermann und Rolf Grösch (von links). (Martin Siemer)

Weniger Mücken im Sommer sind für manchen eine angenehme Erscheinung. Doch weniger Insekten bedeuten auch für andere Lebewesen, wie zum Beispiel Vögel, weniger Nahrung. Das Insektensterben hat also weitreichende Folgen. Und dass es tatsächlich immer weniger Bienen, Hummeln oder andere Insekten gibt, dürfte inzwischen jedem aufgefallen sein.

Im Landkreis Oldenburg gibt es seit Februar 2019 das Projekt „Insekten retten“ der Nabu-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe. Damit möchten die Verantwortlichen diese Entwicklung umkehren. In der vergangenen Woche nun zeichnete die Bingo Umweltstiftung die Nabu-Initiative „Insekten retten“ als Projekt des Monats aus. Die Auszeichnung ist mit 500 Euro dotiert.

Karsten Behr, Geschäftsführer der Bingo Umweltstiftung, überreichte den entsprechenden Scheck im Kreishaus des Landkreises Oldenburg an Silke Kreusel und Sandra Bischoff, die das Projekt betreuen. Behr erklärte, dass nicht in jedem Monat ein besonderes Projekt ausgezeichnet wird. „Wir machen das so fünf bis sechs Mal im Jahr.“ Wichtig sei dabei, dass jeweils viel ehrenamtliches Engagement vorhanden sei. Und dass man die Projekte vervielfältigen, also auch in anderen Landkreises oder Gemeinden umsetzen kann.

„Ohne Insekten gibt es kein Leben auf diesem Planeten“, sagte Landrat Carsten Harings in seinem Grußwort. Harings wies darauf hin, dass auch der Landkreis das Projekt zum Schutz der Insekten fördert. Und er war sich sicher, dass der Artenschutz noch in ganz viele Köpfe transportiert werden müsse. „Das werden wir am Ende nicht alleine bewerkstelligen können. Jeder Einzelne sollte sich fragen, was er selbst dazu beitragen kann, ob man unbedingt Schottergärten anlegen muss oder welches Auto man fährt.“

Rolf Grösch, Vorsitzender der Nabu-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe, lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oldenburg. „Im Rahmen der politischen Möglichkeiten haben wir bereits viel erreicht.“ Gleichwohl sieht er jedoch noch weiteren Handlungsbedarf.

Das Bewusstsein zum Schutz der Insekten zu wecken, das schaffen die Biologin Sandra Bischoff und die Naturpädagogin Silke Kreusel mit ihren vielfältigen Aktionen. Beide schilderten in kurzen Vorträgen, was alles passiert. Im gesamten Landkreis Oldenburg mit seinem acht Gemeinden sollen insgesamt 120 Gartenbesitzer gefunden werden, die ihre Gärten insektenfreundlicher gestalten. „In diesem Jahr haben wir bereits 60 Beratungen durchgeführt“, freute sich Silke Kreusel. Bei jeder Beratung haben die beiden Naturschützerinnen eine „Insektengrundausstattung“ als Geschenk dabei. Dazu gehört unter anderem ein Buch über die verschiedenen Insektenarten, ein Insektenholz sowie eine besondere Blühmischung mit heimischen Gräsern und Pflanzen, die die Insekten mit Nahrung versorgen.

Zudem gibt es Vorträge, bei denen Interessierte viele Informationen von den Ehrenamtlichen des Nabu erhalten. Auch an Infoständen auf den Wochenmärkten im Landkreis wird über das Projekt „Insekten retten" informiert. Bischoff und Kreusel sprechen auch Unternehmen an, damit Betriebsflächen eventuell insektenfreundlich gestaltet werden können. Das Ofenhaus in Colnrade setzt so etwas gerade im Außenbereich des Geschäftslokals um. Das Fazit der beiden Insektenschützerinnen war aber deutlich: „Es gibt noch viel zu tun.“

Das Umweltbildungsprojekt der Nabu-Stiftung wurde von der Bingo Stiftung zuvor bereits mit 46 900 Euro gefördert. Mehr Informationen gibt es unter www.nabu-oldenburg.org/wir-über-uns/nabu-stiftung/insekten-retten.