Carsten Schulte von der Musikschule Ganderkesee unterrichtet seine Schüler jetzt von Zuhause aus über Skype. Überrascht hat ihn, dass das Angebot auch bei den Schülern der Generation Ü 50 gut ankommt. (FR)

Die aktuelle Corona-Krise veranlasst auch die Musikschulen in Ganderkesee und im Landkreis Oldenburg, über alternative Formen des Unterrichts nachzudenken. Weil die regulären Unterrichtsräume an der Langen Straße geschlossen sind, sind Carsten Schulte und Jan Frerichs, Betreiber der Strings-Musikschule in Ganderkesee, nun dazu übergegangen, den Instrumentalunterricht online zu erteilen.

Im Augengenblick kommen Schulte und Frerichs vor allem per Skype zu den Schülern. „Der Lehrer ruft zur vereinbarten Zeit an und gemeinsam kann der Unterricht über das Internet vor dem Bildschirm stattfinden. Niemand muss dafür das Haus verlassen“, erklärt Schulte das Prinzip. Sämtliche Lehrer der Musikschule Ganderkesee seien entsprechend geschult worden.

Skype habe sich vor allem deshalb bewährt, weil jeder die entsprechende App problemlos auf seinem Handy installieren könne. „Nicht jeder Schüler hat einen Laptop, aber Handys haben alle. Der Bildschirm ist zwar etwas klein, dafür sind Bild- und Tonqualität super“, schildert Schulte seine bisherigen Erfahrungen mit der Technik. Das einzige Problem sieht der Musikschul-Chef in den in Deutschland verfügbaren Übertragungsgeschwindigkeiten. „Das Internet hierzulande ist leider immer noch etwas langsamer als in anderen Ländern dieser Erde. Deshalb kommt es zu kleinen Verzögerungen von vielleicht einer Millisekunde, die das Zusammenspiel schwierig macht. Sonst würde es wahrscheinlich sogar noch besser funktionieren.“

Überrascht hat ihn in diesem Zusammenhang, dass der Online-Unterricht auch mit erwachsenen Schülern aus der Generation Ü50 gut funktioniert. „Meine älteste Schülerin ist 75 Jahre alt, der habe ich Skype zu Hause installiert und seitdem läuft das“, erklärt Schulte. Überdies sieht er in der gegenwärtigen Situation auch eine Chance für die Schüler, sich musikalisch weiterzuentwickeln. „Die Schüler sind ja sowieso zu Hause und haben somit auch mehr Zeit zum Üben“, stellt er fest.

Für Gruppenunterricht eignet sich das Verfahren jedoch weniger, aber den gibt es an der Musikschule Ganderkesee ohnehin nur in Ausnahmefällen. „Wir haben einige Zweiergruppen, die wir dann teilen, so dass jeder Schüler eine halbe Unterrichtsstunde bekommt“, erläutert Schulte.

Dass der Online-Unterricht bei Schülern gut ankommt, bestätigt auch Rafael Jung, Leiter der Kreismusikschule in Wildeshausen. „Ich höre das von allen Seiten“, erklärt er auf Nachfrage. Schließlich würden auch die Schüler der Kreismusikschule nun viel Zeit zu Hause verbringen, Langeweile haben und froh sein, „dass sie endlich mal etwas machen können“. Das Alternativangebot ist für den Kreismusikschulleiter allerdings kein vollwertiger Ersatz für den Instrumentalunterricht. „In erster Linie ist das eine Sache, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben“, sagt Jung.

An der Kreismusikschule würde etwa die Hälfte der rund 50 Lehrer über Skype oder andere Internet-Angebote Verbindung zu ihren Schülern halten. „Das machen die einzelnen Kollegen so, wie sie es können. Als Geschäftsführer kann ich das auch nicht einfach anordnen. Dann müsste ich auch das Equipment und die entsprechende Fortbildung dafür zur Verfügung stellen“, erklärt der Leiter.

Rafael Jung selbst hat den Online-Unterricht in der vergangenen Woche mit einer Kollegin ausprobiert: „Wir können uns sehen, wir können uns auch etwas vorspielen, aber durch die Verzögerungen kann man nicht zusammen spielen“, schildert er seine Erfahrungen. Daher seien die Möglichkeiten eher beschränkt. Außerdem gebe es an der Kreismusikschule sehr viel Gruppen- und Ensembleunterricht. „Spätestens da wird es schwierig“, erläutert Jung, „und im Bereich des Elementarmusikunterrichts für die Kleinen geht es auch nicht.“