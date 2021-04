Galerist Frank Giesen hat eine Ausstellung mit Werken von Erika Plamann aus Wachs und Pigmenten, wie hier "Harry Krishna", sowie von Malerin Ulrike Brockmann vorbereitet. (INGO MÖLLERS)

Noch ist völlig offen, wann es den lang ersehnten Neustart für die Kulturbranche geben wird. Galerist Frank Giesen aus Hude steht aber schon in den Startlöchern. Seine neue Ausstellung in der „Galerie am Stall“ trägt den Titel „Farbwelten“. Gezeigt werden 24 Werke der Bremer Künstlerinnen Ulrike Brockmann und Erika Plamann.

„Wir konnten seit Anfang November nur insgesamt zwei Wochen aufgrund der Verordnung öffnen“, berichtet Galerist Frank Giesen im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER. Inzwischen sei alles für eine neue Saison vorbereitet in der kleinen Galerie zwischen Bremen und Oldenburg, in der Hoffnung, bald wieder Kunst für die Öffentlichkeit zeigen zu können. Die neue Ausstellung sollte eigentlich vergangenen Sonntag öffnen und bis Pfingstmontag, 24. Mai, Kunstliebhaber nach Hude locken. Doch bisher war eine Öffnung wegen der hohen Infektionszahlen noch nicht möglich. Giesen wartet nun auf weitere Lockerungen für die Kunstszene im Landkreis Oldenburg. Wie auch immer diese dann aussehen werden.

Bremer Kunst in Hude

Trotz der aktuellen Lage hat der Huder Galerist jetzt schon viel Aufwand betrieben und eine neue Ausstellung erstellt, die hoffentlich bald Kunstinteressierte bestaunen dürfen. Entstanden sei die Idee, die Werke zweier Bremer Künstlerinnen zusammen zu zeigen, durch einen Zufall. Es sei schon länger eine Exposition der Werke von Ulrike Brockmann geplant gewesen, erzählt Giesen. „Dann bin ich zufällig in einer kleinen Bremer Galerie den Arbeiten von Erika Plamann über den Weg gelaufen.“ Direkt sei ihm die Idee gekommen, die bunten Werke der beiden Künstlerinnen zu kombinieren.

Auch die Künstlerinnen selbst seien mit dem Ergebnis sehr zufrieden, berichtet der Galerist. „Dass die Kombination so gut klappt, hat mich selbst überrascht“, sagt Giesen scherzend. Die fröhliche Ausstrahlung der Werke und die positiven Assoziationen des Betrachters seien gerade während der Pandemie ein toller Nebeneffekt der Ausstellung.

Die Malerin Ulrike Brockmann aus Findorff beschäftigt sich seit Jahren mit Farbflächenmalerei. Sie interessiert sich vor allem für die Korrelation von Farben und deren Wirkung auf den Betrachter. Dabei stellt sie große Farbflächen kleineren gegenüber und arbeitet mit unruhigen Strukturen genauso wie mit einfarbiger Deckung. Einige ihrer Werke seien gerade erst aus einer Ausstellung aus Kobe in Japan zurückgekehrt, erzählt Giesen.

Die bunten Flächen, die die Bremer Malerin entstehen lässt, wirken je nach Entfernung des Betrachters anders. Dies komme durch die verschiedenen Farbschichten zustande, die Brockmann auf die Leinwände lasiere, erklärt Giesen. „Das ist ihre ganz besondere Kunst – dadurch leben ihre Werke.“

Auch Bildhauerin Erika Plamann, die seit 1989 aktives Mitglied in der Galerie des Westens in Bremen ist, beschäftigt sich mit Farbe und ihrer Wirkung. Ihr dient die Farbe zur Transformation von industriell hergestellten Deko-Figuren in Kunstwerke. In einem aufwendigen Verfahren verwandelt sie ihre häufig auf Flohmärkten entdeckten Fundstücke in Wachsfiguren und gestaltet die Oberfläche mit Farben neu. Dazu trägt sie ebenfalls einige Farbschichten auf die Wachsfiguren auf und bearbeitet sie schließlich bildhauerisch. „Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Skulptur und Trash“, erklärt der Huder Galerist.

Hoffnung auf Besserung im Sommer

Giesen setzt nun auf das neue Infektionsschutzgesetz, die fortschreitenden Impfungen und auf Systeme wie „Click und Meet“ für den Einzelhandel: „Ich hoffe, dass sich die Lage im Sommer wieder entspannt.“

Zur Sache

Mitten auf dem Land

Im November 2008 hat sich Frank Giesen auf einem ehemaligen Bauernhof den Traum einer Galerie für zeitgenössische Kunst erfüllt. In der ländlichen Umgebung zwischen Bremen und Oldenburg setzt der Galerist auf hochwertige Kunst aus unserer Zeit. Nähere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.galerie-am-stall.de.