Stephan Weil (Mitte) ließ sich von Klinikchef Florian Friedel (l.) und Oberbürgermeister Axel Jahnz das Josef-Hospital zeigen. (INGO MÖLLERS)

Das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) befindet sich auf dem Weg der Besserung. Klinikchef Florian Friedel erläuterte Donnerstagnachmittag seinem Besuch aus Hannover, wie das Krankenhaus seinen Weg aus der Insolvenz vor knapp drei Jahren nahm. Auch damals, in schwerer Zeit, habe sich Stephan Weil ums Thema Kliniksanierung in Delmenhorst gekümmert und seine Visite vorgenommen. Nun war die Zeit aufgrund der Corona-Krise wieder schwer, aber das Josef-Hospital stehe wirtschaftlich erfolgreich da. „Wir erwirtschaften dieses Jahr wieder einen Überschuss“, so Florian Friedel. Das Krankenhaus plane sogar einen Neubau, das Sozialministerium unterstütze die Pläne und stelle Delmenhorst dafür rund 150 Millionen Euro Fördergeld zur Verfügung. Dass die Wende eingeleitet ist, freue ihn, so der Landesvater. Gerne wolle er das Neubauprojekt weiter begleiten und kündigte für die Grundsteinlegung vielleicht seinen dritten Besuch am Josef-Hospital an.

Florian Friedel berichtete zuvor von der Sanierung: Mittlerweile würden die vom Haus erbrachten Leistungen wieder wachsen, ohne dass damit eine Steigerung der Kapazitäten einhergehe. Künftig werde man das Hospital auf einen Bettenbestand von 290 verkleinern. Die Fallzahlen seien in den Jahren 2018 und 2019 um rund drei Prozent gestiegen, für das laufende Jahr erwarte man, dass dieser positive Trend anhält.

Als einen tiefen Einschnitt beschrieb Friedel den Beginn der Corona-Krise. „Wir benötigen jetzt Planungssicherheit“, sagte er. Durch das im Bund verabschiedete Krankenhausentlastungsgesetz erfahre man einen finanziellen Ausgleich, auch dafür, Notfallbetten bereit zu halten. Die Unterstützung drohe aber im September auszulaufen. Friedel appellierte an Weil, sich dafür einzusetzen, den Krankenhäusern weiter Hilfen zukommen zu lassen. „Am 18. März hatten wir plötzlich nur noch so viele Patienten, wie an einem Heiligabend“, fasste er die Unsicherheit in der Bevölkerung zusammen, Klinikaufenthalte würden gemieden werden. In Delmenhorst habe man sich gleich zu Beginn der Krise gut aufgestellt: „Wir haben am 4. Februar zum ersten Mal im Krisenstab gesessen.“ Und sich bis heute in eine enge Abstimmung mit dem Gesundheitsamt begeben. Dabei habe das Motto gegolten, „wir wissen nicht, wie hart uns Corona trifft, aber wir nehmen die Lage ernst“. Unmittelbar war Schutzkleidung angeschafft worden, man hat sich für eine Dauer von sechs Wochen bevorratet. Es wurden 31 zusätzliche Beatmungsgeräte gekauft. Durch das Fernbleiben der Patienten hätten auch Kosten eingespart werden können, „gespart wurde beim Personal“, so Friedel. Die Mitarbeiterschaft habe sich sehr flexibel einsetzen lassen – weil dadurch eine Überkompensation entstand, konnte man in dieser Woche verkünden, dass alle Beschäftigten, ob Ärzte, medizinisches Personal oder Reinigungskräfte, im September eine Prämie ausgezahlt bekommen. Auf die Wunschliste an den Ministerpräsidenten setzte Friedel noch den Abbau bürokratischer Hindernisse bei der notwendigen Suche nach Fachkräften im Ausland.

Die Betriebsrätin Mareike Sudbrink berichtete, dass die Zahlen fürs Krankenhaus besser aussähen als ursprünglich gedacht. Die Beschäftigten hätten auch durch Gehaltsverzicht dazu beigetragen, dass Geld eingespart werden konnte. Sie hoffe, dass sich die Verantwortlichen daran auch in besseren Zeiten erinnern werden. In Bezug auf die Corona-Krise schilderte Sudbrink auch die Ängste und Sorgen ihrer Kollegen. „Wir waren im Krankenhaus aber immer darauf vorbereitet, dass es eine große Welle geben könnte“, sagte sie. Und das sei aktuell wohl auch die beste Herangehensweise. Für die Belegschaft stehe fest, dass die „Pandemie kein Bluff“ ist. Der Applaus, der das Personal der Krankenhäuser von den Balkonen herunter motivieren sollte, habe gut getan, Sudbrink wünscht sich aber, dass sich in Bezug auf die Arbeit der Pflegekräfte nachhaltig etwas zum Positiven verändert.

Darin stimmte ihr Stephan Weil ausdrücklich zu. Er dankte allen, die in der Krise mit hoher Geschwindigkeit und professioneller Einstellung dazu beigetragen hätten, auf das Schlimmste gefasst zu sein. Er schloss in seinen Dank auch die Gesundheitsämter ein. Deren Kräfte hätten eher unauffällig gearbeitet, aber die Grundlagen für den Infektionsschutz gelegt. Die staatlichen Verpflichtungen dem Gesundheitswesen gegenüber, gehörten fortgesetzt, es bedürfe dafür „nachhaltiger Änderungen“. Weil kritisierte eine „Überökonomisierung“, dabei müsse die Politik eingestehen, dass das Gesundheitswesen anders getaktet sei als die Automobilindustrie. Insbesondere gehöre das System der Alten- und Krankenpflege reformiert.

Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz dankte Ministerpräsident Stephan Weil für seine Unterstützung seit 2018. Der Krankenhausneubau erfolge bis 2025, zum ersten Spatenstich könne es wohl schon im kommenden Sommer kommen. Stolz sei er, dass der Intensivpatient Josef-Hospital so schnell genesen sei, man könne sagen, er absolviere schon die Reha.