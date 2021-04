Delmenhorst verzeichnete 71 Neuinfektionen in zwei Tagen. (INGO MÖLLERS)

Mitten in der dritten Corona-Welle steigt auch in Delmenhorst die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich an. Mit 71 Neuinfektionen in zwei Tagen ist der Wert von 110,9 am Mittwoch auf nunmehr 161,2 geklettert. Bundestag und Bundesrat stehen kurz davor, eine national einheitliche „Notbremse“ zu verabschieden. Damit hätte die Inzidenz ab der Schwelle 100 einen verbindlichen Charakter. Für Delmenhorst hatte Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) nach einigen Tagen des Zögerns am Sonnabend vor Ostern die Notbremse gezogen. Doch eine bundesweit einheitliche Regelung könnte ab einer Inzidenz von 100 auch die umstrittene nächtliche Ausgangssperre vorschreiben.

In Niedersachsen können Kommunen ab einer Inzidenz von 100 Ausgangsverbote zwischen 21 und 5 Uhr verhängen, ab einer Inzidenz von 150 sollen sie es. Im Delmenhorster Rathaus wird man also nicht nur die politische Debatte in Berlin verfolgen, sondern auch genau beobachten, ob die Inzidenz nachhaltig bei über 150 bleibt.

Die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz beruht auf einer Umrechnung auf 100.000 Einwohner. Problematisch ist aber, dass sich das Landesamt für Statistik (LSN) und die Stadtverwaltung in einer zentralen Frage nicht einig sind: Wie viele Menschen leben in Delmenhorst?

Das Landesamt gibt eine Einwohnerzahl von 77.433 an, beim städtischen Fachdienst Bürgerservice sind es 80.647. Relevant für die tägliche Inzidenz ist aber der niedrige Bevölkerungsstand des LSN. Der aktuelle Wert von 161,2 würde sich mit über 3000 Delmenhorstern mehr auf 155 reduzieren. Noch mag dieser Unterschied im Bereich der Zahlenkosmetik liegen, eine verbindliche „Bundes-Notbremse“ könnte aber zu konkreten Nachteilen für Delmenhorst führen. Denn auf Grundlage der Landeszahlen überschreitet die Stadt die Inzidenz-Schwelle 100 bei 78 Neuinfektionen. Ginge man hingegen von 80.647 Einwohnern aus, müssten es 81 Corona-Fälle binnen einer Woche sein.

Auf Nachfrage verteidigt Annette Simon-Bock vom LSN die Berechnung der amtlichen Zahlen: „Wir bekommen jeden Monat die Meldungen aus den Ämtern und aktualisieren dann unsere Zahlen.“ Das sogenannte Rückspiegelverbot verhindere aber, dass das LSN das Ergebnis des monatlichen Zahlenabgleichs an die Meldeämter weitergibt. „Auch Erkenntnisse über Fehlbestände oder Karteileichen dürfen nicht weitergegeben werden“, sagt Simon-Bock. Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sei der Zensus 2011. Mit dieser statistischen Erhebung haben die Meldeämter in Deutschland ihre Bevölkerungs- und Wohnungszahlen überprüft. Einen erneuten Zensus sollte es eigentlich in diesem Jahr geben, coronabedingt hat Deutschland die Erhebung um ein Jahr verschoben.

Der städtische Fachdienst Bürgerservice nennt als Grund der unterschiedlichen Bevölkerungszahlen den Umgang mit Geburten und Sterbefällen. Diese erfasse das Standesamt unabhängig von der gemeldeten Adresse der Mutter oder des Verstorbenen. Für die amtliche Einwohnerzahl gleiche das LSN die Zahlen aller Standesämter miteinander ab. Zu- und Fortzüge zeigten sich in der LSN-Statistik zudem mit einer zeitlichen Verzögerung.

„Dies kann aber keinen Unterschied von über 3000 Personen begründen“, kritisiert Timo Frers, Sprecher der Stadtverwaltung. Die niedrige Einwohnerzahl habe für Delmenhorst auch abseits von Corona negative Auswirkungen, etwa bei der Vergabe von finanziellen Mitteln. „Wir arbeiten mit den echten Zahlen“, betont Frers. Zu einer Auflösung der hohen Differenz wird aber wahrscheinlich erst der Zensus 2022 führen.