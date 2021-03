Nach dem Stopp für Astra-Zeneca hat das Impfen in Delmenhorst wieder das ursprüngliche Tempo erreicht. (INGO MÖLLERS)

Mit 28 gemeldeten Corona-Neuinfektionen hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Delmenhorst am Donnerstag die kritische Schwelle von 100 überschritten. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts beträgt der auf 100.000 Einwohner berechnete Wert 104,8. Liegt die Inzidenz drei Tage konstant über 100, kann die Stadtverwaltung die sogenannte „Notbremse“ ziehen und Lockerungen der Corona-Regeln wieder rückgängig machen. Vergangene Woche hatte Krisenstabsleiter Rudolf Mattern allerdings erklärt, auf steigende Infektionszahlen mit Augenmaß reagieren zu wollen: „Es wird keinen Totalhalt geben und auch keine Insellösung, die nur zu Ausweichbewegungen in die Nachbarkommunen führen würde.“

Fortschritte machen derweil die Impfungen gegen das Virus. Nach aktuellen Zahlen haben in Delmenhorst 9127 Menschen die erste Impfdosis erhalten, 3735 von ihnen sind durch die zweite Spritze immunisiert. Das Tempo hat wieder das Level erreicht, welches im Impfzentrum vor dem Stopp für Astra-Zeneca möglich war. Binnen sieben Tagen setzte das Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 1535 Spritzen, knapp 500 mehr als in der Woche zuvor.

Auf Grundlage der von der Verwaltung angegebenen Einwohnerzahl ergibt sich für Erstimpfungen aktuell eine Quote von 11,1 Prozent, bei den Zweitimpfungen sind es 4,5 Prozent. Damit kommt Delmenhorst weiterhin schneller voran als Deutschland insgesamt oder das Land Niedersachsen.

Am Donnerstag meldete das Land Niedersachsen für Delmenhorst allerdings auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich dabei um einen Mann im Alter von Anfang 70, der am Dienstag im Josef-Hospital verstorben ist. Die Zahl der Corona-Toten steigt dadurch auf 59.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat das DRK-Schnelltestzentrum an der Annenheider Straße 245a seine Öffnungszeiten ausgeweitet. Auch montags ist es nun von 8 bis 13 Uhr möglich, den kostenlosen „Bürgertest“ in Anspruch zu nehmen. Ansonsten bleiben die Öffnungszeiten unverändert: dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.45 bis 18 Uhr, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 18 Uhr. Die Terminvergabe läuft bevorzugt digital auf delmenhorst-wird-getestet.de oder telefonisch unter 0 42 21/ 98 42 66 6.

Medienberichten zufolge könnte sich das Angebot an Testzentren in Delmenhorst bald erhöhen. Der städtische Fachdienst Gesundheit prüft derzeit mehrere Anträge auf weitere Teststationen, auch von privaten Anbietern.