Ein zehn Jahre alter Jagdhund hat am Donnerstagnachmittag im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr offenbar eine 89-jährige Frau in der Gemeinde Ganderkesee totgebissen. Wie die Polizei mitteilte, fand ein 51-jähriger Ganderkeseer bei seiner Rückkehr in die gemeinsame Wohnung seine 89-jährige Mutter leblos auf dem Boden liegend. Der gemeinsame Hund, ein Rüde der Rasse Deutsch Drahthaar, habe zu diesem Zeitpunkt auf dem Sessel gesessen. Aufgrund der massiven Verletzungen, die bei der Seniorin festzustellen waren, ging der 51-Jährige davon aus, dass der Jagdhund seine Mutter getötet hatte. Eine von der Staatsanwaltschaft Oldenburg angeordnete Obduktion des Leichnams bestätigte am Freitag den entsprechenden Verdacht, teilten die Ermittler weiter mit: Die Verletzungen der Frau seien „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Hund verursacht worden“, heißt es dort.

Im Anschluss an die Tat erlegte der jagdberechtigte Sohn den Hund im Garten des Wohnhauses. Hinweise, die auf ein menschliches Fremdverschulden deuten könnten, konnte die Polizei ihren Angaben zufolge bislang nicht erkennen. In der kommenden Woche soll noch eine Untersuchung des Hundes erfolgen.