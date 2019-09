Mal hü, mal hott. So lässt sich der Verwaltungskurs in Sachen Schulentwicklungsplanung zusammenfassen. Erst sollte unbedingt alles in Eigenregie gewuppt werden, nun heißt es: Wir benötigen doch externe Hilfe. Was im Grunde auch nichts Verkehrtes ist, zumal der professionelle Blick von außen durchaus erfrischende Erkenntnisse bringen kann. Doch die Ankündigung der Verwaltung in der jüngsten Ratssitzung lässt Ungemach erwarten, weil es vor allem bedeutet: Es wird jetzt wertvolle Zeit verschwendet.

Rückblick: Bisher ist in Sachen Schulentwicklung nicht ernsthaft etwas passiert. Es wurde nur versucht, die größten Nöte wegen der Rückkehr der beiden allgemeinbildenden Gymnasien zum Abitur nach 13 Schuljahren zu lindern. Was – obwohl vom Schulträger Stadt jahrelang verschlafen und erst auf dem allerletzten Drücker in die Wege geleitet – vielleicht noch klappt. Aber das ist noch keine Schulentwicklung.

Dass bei diesem wichtigen Thema Stillstand droht, liegt am jetzt vorgelegten Fahrplan. Das Geld für die externe Planung soll im Haushalt 2020 hinterlegt werden. Der wird, wenn alles gut läuft, Ende dieses Jahres verabschiedet. Im Frühjahr 2020 wird die Kommunalaufsicht in Hannover das Zahlenwerk genehmigt haben, ab dann darf das Geld ausgegeben werden. Bis die Planung vergeben ist, dauert es wieder ein, vielleicht auch zwei Monate. Um ein seriöses Gutachten zu erstellen, wird wahrscheinlich alles in allem ein halbes Jahr ins Land ziehen, ehe die Politik darüber beraten kann. Dann ist aber auch schon 2021.

Das ist allerdings ein vollkommen ungeeignetes Jahr, um über Schulpolitik zu reden. 2021 werden ein neuer Stadtrat und der Oberbürgermeister gewählt. Und Schulpolitik ist ein Thema mit akuter Verbrennungsgefahr, weswegen ein politischer Burgfrieden geschlossen werden könnte, nach dem Motto: Schulentwicklung ist so wichtig, lass uns das Thema nicht im Wahlkampf instrumentalisieren. Bis sich dann der neue Rat gefunden und eingearbeitet hat, ist es 2022. Es drohen also drei Jahre Stillstand. Und das ist mehr als ärgerlich.