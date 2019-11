Die Bigband Jazz Invaders unter der Leitung von Hans Kämper begeisterte am Sonnabend das Publikum in der Villa und stimmte mit dem Konzert schon mal auf das bevorstehende Jazzfest ein. (Martina I. Meyer)

Vor Kurzem beging die Neue Musik in Delmenhorst ihr 50-jähriges Bestehen. Auch eine andere Sparte der neuen Musik hat in unserer Stadt seit Langem eine Heimat. Das Jazzfest Delmenhorst feiert in diesen Tagen seinen 30. Geburtstag, und man begeht ihn mit angemessenem Aufwand, hat zu den beiden Festivaltagen im Kleinen Haus einige Extras zum Eingrooven vorgeschaltet, so das Konzert mit der berühmten Jazzorganistin Barbara Dennerlein in der Stadtkirche in der vorletzten Woche.

Am Freitag spielten nun in einem „Jazzfest Extra“ Hans Kämpers Jazz Invaders. Gerade so wie vor 30 Jahren, als diese Bigband bei der ersten Ausgabe des Jazzfestes im Rahmen eines Bigband-Meetings auch dort auftrat. Damals gab es die Band als Kurs der Musikschule Delmenhorst (MSD) schon seit zehn Jahren, und Hans Kämper stellte am Freitag denn auch fest, dass er der „einzige Überlebende“ aus vierzig Jahren Jazz Invaders sei. Wie er selber als MSD-Dozent ist auch die Band nach wie vor der MSD eng verbunden.

Gerade war die Formation auf einer ihrer regelmäßigen Irland-Tourneen, und der Erfolg, von dem Hans Kämper berichten konnte, schien ihr Spiel immer noch zu inspirieren. Da hatte gleich Don Menzas „Groovin hard“ den kraftvoll drängenden Biss, der Klang des groß besetzten Orchesters war bis in die präsenten Nebenstimmen ausgehorcht und transparent. Innerhalb der Satzgruppen herrschte schöne Klanghomogenität.

Dass eine Bigband auch mit feinen dynamischen Mitteln arbeitet, war zu hören im „Wiggle Walk“, bekannt auch vom Count Basie-Orchester. Da beeindruckten auch lange, dichte Phrasierungslinien und die immer organisch in die Musik eingebetteten Soli. Wenn so ein Solo dann musikalisch zwingend in den Tutti-Satz zurückführt, kann der ja schon obligatorische Solobeifall auch schon mal stören. Bob Mintzers „Easy swing“ war ein perfektes Beispiel für Instrumentierungskunst im Big-Band-Jazz, in der die Trompeten nicht flötenhaft schlank, sondern auch schon mal herzhaft dreckig tönen. Ein träumerisches Schlagzeug-Solo dem sich – vom Applaus gestört – romantische Klarinetten-Poesie anschmiegte, ließ den Jazz in Duke Ellingtons „Oclupaca“ in der Introduktion auch lyrisch schwelgen, bevor es wieder härter zur Sache ging.

Mit schlanker, instrumental beweglicher Stimme führte sich Sängerin Elisabeth Frintop ein mit Wane Shorters „Footprints“, bevor sie dem „Just friends“ schöne vokale Beseeltheit, auch Soul-Feeling gab, das in Luiz Bonfas „Black Orpheus“ schwebend leicht und dunkel wurde. Auch mit dem sensibel ausphrasierten Norah-Jones-Song „Don’t know why“ und dem als reizvoll verschlungener Dialog mit der sehr vokal gefärbten Trompete geformten Michael Bublé-Song „Feeling good“, wusste die Sängerin zu beeindrucken.

Zu beeindrucken wusste auch Posaunist und Gitarrist Erik Konertz in seinen Soloauftritten. So in Maynard Fergusons „Fireshaker“, eine grundsätzlich feurige, ja aggressive Musik, mit seinem exzessiv wild-virtuosen Posaunen-Solo. Jay Beckensteins „Bitter sweet“ beruhigte die Gemüter mit einem ausgesungenen, bitter-süßen Altsaxophon-Solo, bevor Konertz‘ Posaune sich in Michael Sweeneys „Bay side groovin“ mit schier maßloser Expressivität wieder zu Wort meldete. Übrigens gab es auch hier wieder ein Beatles-Zitat, das schon in „Footprints“ zu hören war.

Mit Joe Zawinuls Bigband-Hit „Birdland“ ging dies Konzert zu Ende. Druckvoller, hitziger kann man es wohl kaum spielen, der Free Jazz-Ausflug zeigte den Jazz komplett als Neue Musik. Es war Musik der spannenden Entwicklungen und mit Eriks Gitarrensolo Musik der extatisch-menschlichen Äußerung. Da war der Schlussbeifall groß, und das begeisterte Publikum erklatschte sich zwei Zugaben mit Matt Harris „Mr. Basket" und Michael Bublés „Everything“.

„Fabelhaft“ für Kinder

Der Jazz galt ja eine Zeit lang bei jungen Leuten als altväterlich, besonders Bigband-Jazz war „Opas Musik“. Dem früh zu widersprechen hat sich die norddeutsche Band Fabelhaft mit ihren Mitmach-Jazzkonzerten für die ganze Familie zur Aufgabe gemacht. Mit „Von tanzenden Wanzen“ war ihr Einstunden-Programm überschrieben, mit dem Steffie Stimme, Samantha Saxophon, Polly Posaune und ihre Rhythmus Sektion (Bastian Kahrs, Klavier; Mathias Klenke, Bass und Friedmann Bartels, Schlagzeug) als „Jazzfest-Extra“ am Freitag in der Villa vor gut zehn Kindern nebst Muttis, Vatis, Omas und Opas auftraten.

Fröhlich kam das Sextett als Streetband in den Saal. Alle Musiker (Sylvia Lee, Gesang; Annett Becker-Edert, Saxophon und Flöte; Joanna Jablonski, Posaune und die drei oben Genannten) stellten ihre Instrumente mit kurzen musikalischen Statements vor. Aber hatte nicht die Steffie ihr Instrument vergessen? Sie stellte das gleich klar: Ihr Instrument ist ihre Stimme. Und dieses Instrument kann sogar Geschichten erzählen. Das konnte das Saxophon aber auch, wie Samantha es nur mit dem Saxophon-Mundstück hören ließ. Der Mann am Klavier war zuerst motzig, legte dann aber mit einem fetzigen Boogie los. Als dann Schlagzeug und Bass mitspielten, machte das erlebbar, das Musikmachen zu Dritt viel besser geht. Die Aufforderung zum Mittanzen fiel da noch auf keinen fruchtbaren Boden, dazu mussten die Kinder erst mal auftauen. Oma und Opa waren da viel schneller. Aber die Idee der Gemeinsamkeit beim Musikmachen war schon mal zugegen.

Dazu gab es später immer wieder Gelegenheit, etwa mit Call-and-Response-Mitteln im Blues. Die fröhliche Musik, die mit spielerischer Lockerheit auf der Bühne gespielt wurde und die manches in kleinerem Format vorwegnahm, was abends auch zu hören war, sorgte spürbar für Lockerheit auch bei den Kindern. Alles ging ohne aufgesetzte Pädagogik vonstatten, und so tanzten einige beim „Flossdance“ auch schon mit. Und auch beim Wanzen-Lied „Auf der Mauer, auf der Lauer“ mit seinem Buchstaben-Weglass-Spaß wurde mitgesungen und die Pause in der letzten Strophe nicht vermasselt. Man hätte dem Ganzen mehr Zuspruch gewünscht. Besonders der Jazz mit seinen spielerischen kommunikativen Elementen ist eine Musik, die möglichst viele Kinder kennenlernen sollten.