Zur jüngsten Auflage der Jazz-Empore im November begrüßte Karola Schmelz-Höpfner mit Barbara Dennerlein einen Weltstar zum Konzert in der Stadtkirche. Nun plant sie ein neues Format: eine Jazz-Jam-Session in der Jugendkirche. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Ja, es ist ein großes Experiment. Das weiß Karola Schmelz-Höpfner auch. Die Popkantorin des Kirchenkreises ist neugierig, wie es ausgehen wird. Denn die nächste Jazz-Empore, die sie organisiert, ist eine Jam-Session, bietet also für alle eine Bühne, die spontan Lust haben, mitzuspielen. Am Mittwoch, 26. Februar, startet das Experiment um 20 Uhr in der Jugendkirche St. Paulus an der Friesenstraße 36. Der Eintritt ist frei. Und ein Zwang zum Mitspielen existiert nicht. „Das Format macht auch Spaß, wenn man kommt, einfach zuhört und dabei vielleicht ein Bier oder ein Glas Wein trinkt“, sagt Karola Schmelz-Höpfner. Am 30. September soll dann ein zweites Mal in diesem Jahr eine Jazz-Session stattfinden.

Eigentlich ist die Empore ja ein klassisches Konzertformat, das seine Heimat in der Stadtkirche hat. Beim jüngsten Konzert im November begrüßte Karola Schmelz-Höpfner mit Barbara Dennerlein einen wahren Weltstar, rund 250 Besucher kamen. Es war eine Kooperation mit dem Jazzfest, auch um die Empore bekannter zu machen, um zu zeigen, dass es noch ein anderes Jazz-Format in der Stadt gibt, bei dem gute Musiker spielen und das zu besuchen sich lohnt. Die Stadtkirche wird in diesem Jahr aber nun einmal saniert und steht nicht zur Verfügung. „Ich wollte aber das kleine zarte Pflänzchen Jazz-Empore auch nicht eingehen lassen“, erzählt die Kantorin. Da bot es sich an, in die Jugendkirche auszuweichen. „Die Bühne ist sowieso vorhanden, Licht und Ton können wir auch mitnutzen.“

Um 20 Uhr wird eine Band den Ton angeben, Karola Schmelz-Höpfner selbst sitzt am Klavier. Zwei Semester hat sie auch Jazz-Piano studiert. „Aber ich würde mich eher als ambitionierte Hobby-Jazzerin bezeichnen“, sagt sie über sich. An ihrer Seite spielen Annett Becker-Edert (Saxofon), die auch künstlerische Leiterin des Jazzfestes ist, Helmut Reuter (Kontrabass) und Christian Höpfner (Schlagzeug). 30 bis 45 Minuten soll die Band spielen. „Wir werden, um den Bogen zur Kirche zu schlagen, Jazzbearbeitungen von Kirchenchorälen spielen.“ Und danach heißt es: Bühne frei. Jeder, der mag, schnappt sich sein Instrument, kurze Verständigung über Tempo und Tonart, dann wird gejammt.