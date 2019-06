Hospiz-Geschäftsführerin Irene Müller (3.v.l.) und Bürgermeisterin Alice Gerken (5.v.l.) werden auch am 29. Juni wieder beim Hospiz-Spendenlauf mitmachen. (Jochen Brünner)

Bürgermeisterin Alice Gerken wird erneut mit der Startnummer eins ins Rennen gehen, und auch Irene Müller, Geschäftsführerin der Hospiz-Betreiberin Mission Lebenshaus gGmbH wird versuchen, ihre Leistung von vor zwei Jahren zu wiederholen. Unter dem Motto „Eine Region zeigt Herz“ findet am Sonnabend, 29. Juni, der zweite Spendenlauf zugunsten des Laurentius-Hospizes auf dem Gelände des Campingplatzes am Falkensteinsee statt. Um 13 Uhr fällt der Startschuss, anschließend sind die Läufer aufgefordert, so viele Runden wie möglich zurückzulegen, um so viele Spenden wie möglich für das Hospiz in Falkenburg zu erlaufen. Die Kinder laufen dabei eine etwa 250 Meter lange Runde, für die Jugendlichen und Erwachsenen beträgt die Distanz etwa 850 Meter.

Dass sich die bisherigen Anmeldezahlen über das Wochenende fast verdoppelt haben, ist vor allem dem Lauftreff Ganderkesee zu verdanken, der diesmal mit einer großen Gruppe von knapp 30 Startern am Hospiz-Spendenlauf teilnehmen wird. Die Tatsache, dass die Teilnehmerzahl von 2017, als insgesamt 157 Hobbysportler für das Hospiz gerannt sind, noch nicht annähernd erreicht ist, sehen die beiden Organisatoren Manfred und Diana Eckhoff zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gelassen. „Erfahrungsgemäß melden sich die meisten Starter erst in der Woche vor dem Lauf an“, sprechen sie aus Erfahrung. „Und 2017 hatten wir allein am Veranstaltungstag noch 50 Anmeldungen“, sagt Diana Eckhoff. Doch insbesondere die Zahl an Kindern und Jugendlichen sei zurzeit noch „deutlich ausbaufähig“.

Hospiz-Geschäftsführerin Irene Müller berichtet von der ganz besonderen Dynamik, die die Teilnehmer eines Spendenlaufes zu Höchstleistungen antreibt. So habe sie vor zwei Jahren zwölf Runden geschafft. Wobei der Spendenlauf aber ausdrücklich als Freizeit- und Breitensportveranstaltung gilt und nicht auf Höchstleistungen abzielt, wie Manfred Eckhoff betont. So sei die gelaufene Geschwindigkeit völlig egal, stattdessen zähle jede Runde. Alle Teilnehmer entscheiden selbst, ob sie rennen, laufen oder gehen möchten. Aber auch Campingplatz-Betreiber Rik Geiger kennt den Ehrgeiz-Effekt: „Mein Sohn ist vor zwei Jahren fast einen Halbmarathon gelaufen. Den musste ich am Ende regelrecht rauspfeifen.“

Sehr zufrieden sind die Organisatoren mit dem Zuspruch von Sponsoren und aus der Wirtschaft. Als fleißigster Sponsorensammler hat sich im Vorfeld ein Geschäftsmann aus Heide erwiesen. Mit einem guten Dutzend Unterstützern hat er gleich ein großes Netzwerk um sich versammelt – sein eigenes Unternehmen dabei noch nicht einmal mitgerechnet.

Den Erlös der Veranstaltung wollen die Hospiz-Betreiber dazu verwenden, die zwingend erforderliche Vergrößerung der Wohnküche des Hospizes zu realisieren. Irene Müller beziffert den benötigten Finanzbedarf auf etwa 80 000 Euro. Die wird der Spendenlauf allein sicher nicht erlösen, aber mit dem Ergebnis von 36 000 Euro, die die Spendenlauf-Premiere vor zwei Jahren erbracht hat, liegt die Messlatte schon einigermaßen hoch.

Darüber hinaus planen die Hospiz-Verantwortlichen, die Einrichtung auf dem Gelände des ehemaligen Lutherstifts um zwei zusätzliche Zimmer zu erweitern. „Die Nachfrage steigt ständig, und wir sind inzwischen nicht mehr in der Lage, die Gäste immer zeitnah aufzunehmen“, berichtet Irene Müller vom wachsenden Bedarf. Etwa drei Viertel der Gäste, die ihren Lebensabend im Laurentius Hospiz verbringen, kommen übrigens aus der Stadt Delmenhorst. Ganderkesee und die umliegenden Ortschaften teilen sich die restlichen 25 Prozent.

Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.hospiz-spendenlauf.de. Dort sind auch Anmeldungen möglich.