Indem man Obst oder Gemüse im Wasserbad erhitzt, lässt es sich für viele Monate haltbar machen. Auch Eintöpfe, Chutneys oder sogar Fleisch lassen sich auf diese Weise konservieren. (Kristina Bumb)

Kriiise, Kriiise – wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass ein lästiges kleines Virus, das sich den Titel „Spaßbremse des Jahres“ längst verdient hat, Menschen zu Hamsterkäufen in die Supermärkte treibt. Und angesichts der Erfahrungen aus dem April stellt sich beizeiten die Frage: Wie kommen wir über den Winter, wenn sich dieses Phänomen im Herbst wiederholt? So erleben plötzlich längst vergessen geglaubte Techniken eine Renaissance, die aus Zeiten stammen, da noch nicht sämtliche Lebensmittel 365 Tage im Jahr im Supermarkt verfügbar waren. Beispiel: das Einkochen.

Dunkel sind die Erinnerungen von Besuchen bei der Großmutter, die stets ein gut sortiertes Arsenal von Gläsern mit eingezuckerten Früchten im Keller stehen hatte. „Wobei sich nicht nur Obst und Marmelade auf diese Weise haltbar machen lassen, sondern etwa auch Chutneys, die Tomatensauce für den Pizzateig, Kartoffelgratin, Eintöpfe sowie Kuchen oder Brot im Glas“, wie Claudia Kay, Ernährungsexpertin des Regionalen Umweltzentrums Hollen (RUZ), erklärt. Denn nicht nur Zucker, sondern auch Salz, Öl oder Alkohol eignen sich zur Konservierung von Lebensmitteln.

Für mich gehörte das Prinzip, wie man einen Deckel mittels eines einfachen Gummirings so auf einem Glasbehälter befestigt, das am Ende alles zusammenhält, zu den unerklärlichen Mysterien. Gleichsam Zauberei. Die Erklärung: Beim Erhitzen im Wasserbad entsteht ein Vakuum, das nicht nur den Deckel auf das Glas drückt, sondern auch noch dessen Inhalt konserviert. Denn darum geht's ja eigentlich. „Beim Einkochen ist es wichtig, penibel auf Sauberkeit zu achten und die Garzeiten genau einzuhalten“, betont Claudia Kay.

Wenn es eine gute Zeit zum Einkochen gibt, dann jetzt. Erdbeeren und Kirschen sind reif, sodass die diesbezüglichen Marmeladen längst gekocht sein dürften. In Kürze steht die Apfel-, Pflaumen- und Birnenernte bevor, denn auch mit Apfelmus kann man sich auf diese Weise bestens bevorraten. „Mit Kräutern und Gewürzen verfeinert, lassen sich da sehr individuelle Produkte kreieren“, sagt die Expertin.

„Wobei man beim Marmelade von einmachen, bei Obst oder anderen Speisen von einkochen spricht“, nennt Claudia Kay den kleinen Unterschied. Als Grundrezept gelten rund 250 Gramm Zucker pro Liter Wasser. Um Farbverluste zu vermeiden, empfiehlt sie, die fertigen Gläser kühl und dunkel zu lagern – und sorgfältig zu beschriften: „Sonst fällt die Unterscheidung zwischen Marmelade und Chutney später möglicherweise ein bisschen schwer.“

Als Blütezeit des Einmachens in Deutschland gilt der Zeitraum vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis in die 1960er-Jahre. „Für die Menschen damals war es die einzige Möglichkeit, sich den Geschmack des Sommers auch noch in den Wintermonaten zu erhalten“, weiß die Ernährungsexpertin. Denn frisches Obst und Gemüse war in der kalten Jahreszeit nur schwer zu bekommen. Doch als sich die Tiefkühlschränke flächendeckend in den Haushalten durchgesetzt haben, kam das Einmachen zwischenzeitlich aus der Mode.

Und wer hat's erfunden? Nein, nicht etwa Johann Carl Weck, auf den der Begriff „einwecken“ zurückgeht. Schon Napoleon suchte nach einer Methode zur Konservierung von Lebensmitteln, um seine Truppen bei den Feldzügen besser versorgen zu können. Den dafür ausgelobten Preis gewann der Koch Nicolas Appert, der entdeckt hatte, das Lebensmittel haltbar werden, wenn man sie in geschlossenen Behältern kocht. In den 1880er-Jahren entwickelte der Gelsenkirchener Chemiker Rudolf Rempel dann das Prinzip des Verschlusses mit den Gummiringen. Von ihm hat Weck das Patent 1893 gekauft und weltweit vermarktet. Und wenn er das nicht getan hätte, würde man heute vielleicht vom „einrempeln“ sprechen …