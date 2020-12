Das Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen plant in den kommenden Jahren Investitionen von insgesamt rund 37,8 Millionen Euro. (INGO MöLLERS)

Die Förderung des Krankenhauses Johanneum ist im Doppelhaushalt 2021/2022 der Kreisstadt Wildeshausen noch nicht vorgesehen. Dennoch darf sich die Klinik bei den anstehenden Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen Hoffnung auf eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt machen. Das wurde während der Haushaltsdebatte im Ausschuss für Finanzen, Controlling und Wirtschaft deutlich.

Besonders Stephan Rollié, Fraktionsvorsitzender der CDW, zeigte beim Tagesordnungspunkt „Zuschuss Krankenhaus“ deutlich Flagge und positionierte sich klar: „Wir müssen hier Verantwortung übernehmen, das ist unser Krankenhaus“, sagte er. Es sei eine Pflicht für die Stadt, das zu unterstützen. Und Rollié gab auch gleich eine Zielrichtung vor: „Der Betrag muss im siebenstelligen Bereich sein.“

Das würde bedeuten, dass die Stadt mindestens eine Million Euro an Fördergeldern zur Verfügung stellt. Dieser Betrag sollte sich im Haushalt wiederfinden und mit einem Sperrvermerk versehen werden. „Das würde ein Zeichen setzen und dem Krankenhaus Planungssicherheit geben“, sagte der CDW-Abgeordnete.

Angesichts der angespannten Haushaltslage ist dies jedoch eine kaum vorstellbare Summe. So mahnte auch Bürgermeister Jens Kuraschinski im Ausschuss zu mehr Selbstdisziplin bei der Haushaltsdebatte. „Wir werden im kommenden Jahr mit dem Krankenhaus Gespräche führen“, kündigte er an. Wäre Rolliés Vorschlag in den Etat aufgenommen worden, hätte der komplette Doppelhaushalt möglicherweise neu berechnet werden müssen, denn der Entwurf ließ keinerlei Spielraum für weitere Ausgaben zu.

Rolliés Fraktionskollege Jens-Peter Hennken unterstützte dennoch den Antrag: „Ich möchte keine Schlagzeile ‚Stadt gibt dem Johanneum kein Geld‘.“ Er verwies darauf, dass im benachbarten Landkreis Diepholz in Twistringen eine große neue Klinik entstehe. „Wenn wir das Johanneum strategisch erhalten wollen, dann müssen wir uns entsprechend einbringen.“ Rainer Kolloge (UWG) hielt ebenfalls die medizinische Versorgung durch das Krankenhaus für eminent wichtig. Die Planungen des Bundesgesundheitsministeriums, kleine Kliniken langfristig zu schließen, hätten sich zum Glück nicht konkretisiert, sagte er. Deshalb dürfe man sich einer Förderung nicht verschließen. Gleichzeitig erinnerte der UWG-Abgeordnete aber auch daran, dass der Landkreis Oldenburg und damit auch die Kommunen im Kreis über die Krankenhausumlage des Landes Niedersachsen bereits an der finanziellen Förderung der Krankenhäuser beteiligt sind. Der Landkreis zahlt jährlich rund 1,5 Millionen Euro in diesen Topf ein.

Wie der DELMENHORSTER KURIER bereits berichtete, plant das Krankenhaus Johanneum in den kommenden Jahren Investitionen von insgesamt rund 37,8 Millionen Euro für den Neubau der Intensivpflege sowie die Umstrukturierung der OP-Abteilung. Das Land Niedersachsen fördert die Maßnahme über das Krankenhausinvestitionsprogramm mit 29,5 Millionen Euro. Der Landkreis Oldenburg beteiligt sich mit 3,44 Millionen Euro.

Stiftung soll Zahlen offenlegen

Diese Förderung liegt jedoch derzeit auf Eis. Zunächst sollen Verantwortliche der Stiftung Johanneum als Träger des Krankenhauses in einer nichtöffentlichen Sitzung des Finanzausschusses des Kreistages Details über die Finanzierung des Projekts nennen. Auch weil die ursprünglichen Investitionsplanungen von 31 Millionen Euro auf mittlerweile 37,8 Millionen Euro angestiegen sind. Für die Kreistagspolitiker war auch von Bedeutung, welchen Eigenanteil die Stiftung bei ihrem Vorhaben trägt. Bislang hatte die Stiftung Johanneum keine detaillierten Zahlen vorgelegt.

Auch im Wildeshauser Finanzausschuss sah man den Ball derzeit im Feld des Krankenhauses liegen. „Wenn ich bei meiner Bank ein Darlehen haben will, dann muss ich alles zeigen, was ich habe“, argumentierte Manfred Rebensburg (Grüne). Das gelte umso mehr bei Geschenken.

Nachdem die Krankenhausförderung im Etat der Stadt Wildeshausen zunächst also mit einer Null ausgewiesen ist, wird sich die Stiftung Johanneum Gedanken machen müssen, wie sie ihre Finanzierungslücke von 4,86 Millionen Euro ausgleicht. Über den Eigenanteil der Stiftung gibt es immer noch keine Aussagen. Bemerkenswert war die Tatsache, dass weder bei den Beratungen im Sozial- und Gesundheitsausschuss des Landkreises Oldenburg noch im Fachausschuss der Stadt Wildeshausen ein Vertreter des Krankenhauses zugegen war.