Carla Schwenke ist promovierte Chefärztin an der Klinik für Urologie am Josef-Hospital in Delmenhorst. (Dipl.-Des. Christine Henke)

Zugegeben: Das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) ist keine Universitäts-Klinik, kein Spezialkrankenhaus in einer Metropole. Wenn es aber beispielsweise um die Behandlungsmethode der Penischirurgie geht, verfügt das Hospital über eine weitaus höhere Reputation, als sie einem kommunalen Krankenhaus in ländlicher Lage sonst zugebilligt wird.

Denn an der Wildeshauser Straße wird mit der wiederherstellenden Penischirurgie ein hochspezialisiertes Verfahren angeboten. Und der Kopf des Ganzen ist Carla Schwenke, promovierte Chefärztin der Klinik für Urologie, Onkologische Urologie und Kinderurologie.

Die meisten Patienten, die Carla Schwenke für eine Beratung oder Behandlung aufsuchen, kommen mit einem weit weniger speziellen Problem: Es geht um Veränderungen an der Prostata, um ein Harnsteinleiden oder auch um einen Tumor an Blase, Niere oder den Hoden. „In allererster Linie sind wir Grund- und Regelversorger für die Bürger in Delmenhorst und dem Umland“, macht sie deutlich.

Mit der wiederherstellenden Penischirurgie kommen aber auch wesentlich schwerere Fälle in ihre Sprechstunde. „Solche Operationen sind auch für mich nicht alltäglich, denn die dazugehörigen Erkrankungen – zum Beispiel ein Peniskarzinom oder ein sogenannter Buried Penis, ein 'vergrabener Penis' – sind relativ selten„, sagt Schwenke. Umso mehr freue sich die Ärztin, wenn sie auch diesen Männern mit einer medizinischen Lösung helfen kann, “denn der Leidensdruck ist oft enorm“, fügt sie hinzu.

Von einem Peniskarzinom sind allein in Deutschland jährlich rund 600 Männer betroffen, ein Großteil davon ist über 60 Jahre alt. Meist handelt es sich dabei um ein Plattenepithelkarzinom, das bedeutet, dass der Tumor von der Penishaut ausgeht. „Die Patienten bemerken zunächst eine schuppige, wunde oder auch warzenähnliche Hautveränderung an der Eichel oder der Vorhaut und suchen dann den niedergelassenen Urologen auf“, erklärt Schwenke. Bei Krebsverdacht stelle dieser eine Überweisung in die Klinik aus.

„Wir entnehmen dann ambulant eine Gewebeprobe, bei der ein sehr kleiner Keil aus der Eichel herausgeschnitten wird. Das ist unkompliziert und meist vollkommen schmerzfrei“, so die Urologin. Wird der Tumor frühzeitig erkannt, könne man meist organerhaltend operieren. Auch die Prognose sei dann sehr gut: Die Heilungsrate in diesen Fällen liege bei durchschnittlich 80 Prozent.

„Für die Lebensqualität der Betroffenen ist es wichtig, dass Funktion und Form der Eichel so gut wie möglich erhalten bleiben“, sagt die Expertin für genitale Wiederherstellungschirurgie. Muss ein Teil des Gewebes entfernt werden, um den Tumor vollständig abzutragen, werde dieser Bereich bereits während des Eingriffs wieder abgedeckt – mit Haut, die zum Beispiel aus der Leiste oder dem inneren Oberschenkel des Patienten entnommen wird. „Man kann auch Eigengewebe aus dem Genitalbereich nutzen, beispielsweise aus dem Hodensack“, erklärt Schwenke. Dieses Gewebe sei hochspezialisiert. „Gelingt es, Blutgefäße und Nervenstränge dabei zu erhalten, heilt es besser ein und sogar die Sensorik kann ganz oder teilweise wiederhergestellt werden.“

Auch Männer, deren Penis sich aufgrund sehr starken Übergewichts, fast vollständig zurückgezogen hat, können von der genitalen Wiederherstellungschirurgie profitieren. „Beim Buried Penis Syndrom bildet sich quasi eine Höhle, die dann nur noch schwer zu reinigen ist“, beschreibt die Urologin das Problem. So könne es zu chronischen Entzündungen kommen und in der Folge zu einem äußerlichen Vernarbungsprozess. Auf der Haut der Eichel bilde sich immer mehr schrumpfendes Narbengewebe; der Penis ziehe sich so immer weiter zurück.

Neben einer starken Beeinträchtigung der Sexualität litten diese Patienten vor allem auch unter Problemen beim Wasserlassen. „Wir legen in einem solchen Fall den Penis quasi wieder frei“, erklärt Schwenke. Da nicht nur Form und Funktion, sondern auch ein ästhetisches Erscheinungsbild bei solcherart Eingriffen wiederhergestellt werden soll, hat Carla Schwenke am Delmenhorster Josef-Hospital eine interdisziplinäre Zusammenarbeit etabliert. Sie kooperiert dabei mit der plastischen Chirurgin Professorin Ursula Mirastschijski, die unter anderem am Klinikum Bremen-Mitte tätig war und eine Praxis in Berlin betreibt. „Bei diesen Verfahren handelt es sich um hochspezialisierte Chirurgie“, sagt Schwenke. „Es gibt noch nicht viele Orte in Deutschland, wo diese Patienten Hilfe finden.“