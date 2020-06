Frank Starp, Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie sowie Ärztlicher Direktor des Josef-Hospitals, appelliert an Patienten, auch in Corona-Zeiten andere Krankheiten ernst zu nehmen und sie unbedingt behandeln zu lassen. (Ingo Möllers)

Eine Nacht war das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) ohne einen einzigen Corona-Patienten. Und gern hätte Geschäftsführer Florian Friedel die Zahl null auch bei einem Pressegespräch am Donnerstag genannt. Aber am Vormittag wurde eine neue Patientin aufgenommen, die an Covid-19 erkrankt ist. „Sie ist relativ jung, unter 49 Jahre alt, sie ist ohne Vorerkrankungen und Risikofaktoren“, führte Friedel aus. Allerdings liegt sie auf der Corona-Normalstation, sie muss also nicht beatmet werden.

Während also die Station 25, in der die Covid-Patienten separiert untergebracht werden, wie schon in den Vorwochen relativ leer ist, sollen sich die anderen Stationen nun wieder füllen. „Seit Pfingsten gehen wir wieder in den Normalbetrieb über“, sagte Friedel. Soll heißen: Fünf der sechs Operationssäle werden wieder genutzt, statt der zuletzt im Schnitt 150 Patienten im Haus – ein Wert so niedrig wie sonst nur zu Weihnachten – sollen es bald wieder deutlich mehr werden. „In der Regel sind 200 bis 220 Betten belegt“, erklärt Friedel. Mit ganz so vielen Patienten wie in den normalen Zeiten rechnet er aber nicht.

Die Befürchtung ist, dass vor allem internistische Patienten wie schon in den vergangenen Wochen das Krankenhaus meiden, obwohl sie behandelt werden müssten. Aber die Angst davor, sich im Krankenhaus mit Corona zu infizieren, ist bei vielen groß. Aber es könnte für einige Patienten gefährlicher sein, andere Krankheiten, die einer Behandlung bedürfen, zu verschleppen. „Gehen Sie zum Arzt oder, wenn die Praxen geschlossen haben, in die Notfallambulanz“, sagte Friedel. Das Krankenhaus verfüge über ein gutes Hygienekonzept, Covid-Patienten werden separiert, damit alle anderen Patienten nichts befürchten müssen.

„Unsere Sprechstunden sind aber voll“, sagt Frank Starp, Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie am JHD. Vor allem sollen jetzt die Operationen, die im März, als sich die Krankenhäuser schnell auf eine große Zahl von Covid-Patienten einstellen sollten, nachgeholt werden. Denn auch wenn ein Eingriff vor zwei Monaten nicht zwingend medizinisch notwenig gewesen sein kann, müsse man den Patienten nun auch nicht zumuten, weiter mit ihren Leiden zu leben. „Dabei geht es um Leistenbrüche oder beispielsweise auch Patienten mit Hüftgelenksverschleiß“, sagt Starp. „Akutpatienten mit Blutungen oder Tumorpatienten haben wir aber sowieso immer weiter behandelt, auch weil wir nicht riskieren wollten, durch eine Verschiebung um mehrere Monate eventuell dann einen inoperabelen Befund vorzufinden.“