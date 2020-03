Gleich sechs Mitglieder einer Jugend-Bande sitzen aktuell hinter Schloss und Riegel. Die Polizei geht davon aus, den Mitgliedern aktuell sechs Raubüberfälle seit Anfang des Jahres nachweisen zu können. (Björn Hake)

Fahndungserfolg für die Polizei: Sechs Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren sitzen vorläufig in Untersuchungshaft. Die Polizei kann ihnen nach bisherigem Ermittlungsstand sieben teilweise sehr brutale Raubüberfälle auf Privathäuser und Kioske nachweisen. „Zahlreiche Ermittler haben ununterbrochen und unermüdlich an der Aufklärung der Taten gearbeitet. Ich freu mich sehr, dass diese harte und engagierte Arbeit nun erste Erfolge gebracht hat“, berichtet Andre Wächter, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes. Wobei es sein könnte, dass diese Jugendbande noch mehr Taten begangen hat, aber bei den benannten sechs Taten war die Vorgehensweise immer wieder identisch. Eine Chronologie der Taten:

Am Mittwoch, 15. Januar, drangen die Täter gegen 3.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bookholzberg an der Holunderstraße ein. Die Bewohnerin des Hauses, durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen, wurde von den Tätern bedroht. Ihr wurde Bargeld gestohlen – wie viel, teilte die Polizei damals nicht mit.

Am Mittwoch, 12. Februar, überfiel ein Mitglied der Tätergruppe den Kiosk am Wiekhorner Heuweg und flüchtete anschließend Richtung Böcklinstraße. Dabei hat er nicht nur den 73-jährigen Beschäftigten, sondern auch einen sich nähernden 73-jährigen Kunden mit einer Pistole bedroht. Die Beute betrug dabei rund 500 Euro.

Am Freitag, 14. Februar, versuchten drei der Heranwachsenden dann, im Ganderkeseer Ortsteil Hohenböken gegen 1.10 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen. Auch in diesem Fall wurden die Bewohner bedroht, allerdings gelang es den Hausbewohnern, die Täter in die Flucht zu schlagen, bevor sie in das Haus gelangen konnten.

Am Montag, 2. März, war der Kiosk an der Friedensstraße das Ziel der Bande. Und wieder gingen sie identisch vor: Sie drangen in das Gebäude an, rissen die Beschäftigten zu Boden und bedrohten sie mit einer Waffe, während der Kiosk ausgeraubt wurde.

Am Freitag, 6. März, stiegen vier Mitglieder der Bande, wie berichtet, gegen 21 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kantstraße ein. Der 71-jährige Mann und seine 70-jährige Frau wurden zu Boden gebracht und mit einer Waffe bedroht, während ihr Haus durchsucht wurde. Nach der Alarmierung der Polizei wurde umgehend eine Fahndung mit Hunden und Hubschrauber eingeleitet. Zwei der vier Täter wurden von der Polizei geschnappt und vorläufig festgenommen. Doch die Staatsanwaltschaft Oldenburg verzichtete wegen fehlender rechtlicher Grundlagen darauf, einen Haftbefehl zu beantragen, sodass die Jungs wieder auf freien Fuß kamen.

Am Freitag, 13. März, kam es zu einem versuchten Raubüberfall auf den Stadionkiosk. Es war die Masche mit den Bedrohungen. Aber in diesem Fall ließen sich die Beschäftigte und die Kiosk-Besitzerin nicht beeindrucken, sodass die Täter schließlich ohne Beute flüchteten.

Am Montag, 16. März, überfielen sie schließlich den Kiosk an der Berliner Straße und bedrohten den 57-jährigen Betreiber. Wahrscheinlich wurden sie während der Tat gestört und flüchteten. Der 57-Jährige wählte den Notruf, schnell wurde eine Fahndung eingeleitet. Dabei schnappte die Polizei vier Jugendliche, auf die auch die Beschreibung des Kiosk-Betreibers zutraf, zudem trugen sie Gegenstände bei sich, die bei der Ausübung des Raubs zum Einsatz gekommen beziehungsweise dabei gestohlen worden sein könnten. Die vier Täter im Alter von 15, zwei Mal 17 und 18 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Nachdem die vermeintlichen Täter nach dem Überfall am 2. März wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, intensivierte die Sonderkommission noch einmal ihre Bemühungen. „Wir führten eine umfangreiche Spurenauswertung durch und arbeiteten unter Hochdruck daran, einen Untersuchungshaftbefehl zu erwirken, um die Tatverdächtigen inhaftieren zu können“, erklärt Andre Wächter. Das Amtsgericht Delmenhorst nahm anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Prüfung der Haftgründe vor und ordnete die Untersuchungshaft zumindest gegen einen der beiden Festgenommenen an. Gegen den anderen jungen Mann erließ das Amtsgericht Delmenhorst aber dennoch einen Untersuchungshaftbefehl – aber vor allem deswegen, weil er im dringenden Verdacht steht, für andere Straftaten verantwortlich zu sein. Nach dem Überfall auf den Kiosk an der Berliner Straße wurde auch für die vier Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet.

Ermittlungen dauern an

Der Fall ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Polizei ermittelt, ob sie den sechs jugendlichen Tätern noch weitere Raubüberfälle zuordnen kann. „Mit Sorge betrachten wir natürlich die Altersstruktur der Täter. Daher arbeiten unsere Ermittler eng mit dem Jugendamt und anderen Partnern zusammen, um neben den strafprozessualen Maßnahmen und einer gerichtlichen Verurteilung auch eine Begleitung der Tatverdächtigen durch die verantwortlichen Institutionen zu gewährleisten“, führt Wächter weiter aus.

„Uns ist immerzu bewusst, welche Ängste und welches Leid die Betroffenen durch die brutale Vorgehensweise der Täter durchgemacht haben und womöglich noch durchmachen. Wir fühlen mit den Betroffenen und werden alles in unserer Macht stehende tun, um polizeilicherseits die Grundlage für eine harte Bestrafung der Täter zu schaffen“, sagt Carsten Hoffmeyer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion. „Wir werden auch weiterhin vermehrte Präsenz auf den Straßen und in Wohngebieten zeigen, um die Sicherheit der Bürger auch langfristig gewährleisten zu können und um in Gefahrensituationen unverzüglich einschreiten zu können. Oberste Priorität hat für uns der Schutz und die Sicherheit der in unserer Polizeiinspektion lebenden Menschen.“