Shirin (14) und Fynn (13) (vorne von links) können das Spiel noch beenden, danach verschwindet es für 72 Stunden zur Desinfektion. Gernot Witt vom Jugendhaus Sachsenstraße und Kai Strömer vom Familienzentrum Villa (hinten von links) blicken aber zuversichtlich auf die kommenden Wochen. (Tammo Ernst)

Delmenhorst. Beim Betreten der altehrwürdigen Villa an der Oldenburger Straße, in der seit Jahrzehnten das gleichnamige Familienzentrum untergebracht ist, wird man direkt an die geltenden Hygiene-Bestimmungen erinnert. An die obligatorische Maske hat man sich schon gewöhnt, die Hände sind vom vielen Waschen geschunden, aber wer die Villa betritt, soll rein sein. „Tragen Sie sich bitte in unsere Anwesenheitsliste ein und gehen dann zur Toilette und waschen sich die Hände“, wird man von Masken tragenden Jugendlichen an der Theke gebeten. Anschließend geht es durchs imposante Treppenhaus. Vor dem nicht mehr in Betrieb stehendem Überwältigungs-Kamin wird rechts abgebogen, in einen funktionalen Besprechungsraum. Kai Strömer, der Leiter der Villa, hat seinen Kollegen aus dem Jugendhaus Sachsenstraße, Gernot Witt ,eingeladen, beide haben jeweils einen Stammgast mitgebracht, seit Anfang Juni haben die Jugendzentren wieder geöffnet, die Frage lautet also: Wie läuft's?

„Am ersten Tag kam kein einziges Kind, dafür kamen haufenweise Jugendliche, die vom Fahrrad gesprungen sind, als sie sahen, dass bei uns wieder Leben einzieht“, sagt Strömer. Mittlerweile habe es sich eingependelt. Zwischen vier und fünf Kinder und fünf bis sechs Jugendliche seien in den vergangenen Tagen regelmäßig im Haus gewesen, das nach den geltenden Hygiene-Bestimmungen damit bereits an seine Kapazitätsgrenze stößt.

Die 14-jährige Shirin und den 13-jährigen Fynn stört die aktuelle Situation nicht, sie haben sich damit abgefunden und tragen ihre Masken souverän. „Klar, meine Freundinnen würde ich gerne wieder so umarmen, wie wir das früher gemacht haben, aber wir halten uns an die Regeln“, sagt Shirin, die seit ihrem sechsten Lebensjahr beinahe täglich für mehrere Stunden in der „Hütte“, wie das Jugendhaus Sachsenstraße genannt wird, zu Gast ist. Fynn war früher oft im Spielhaus an der Beethovenstraße und kam über eine Empfehlung von dort zur Villa. Seit anderthalb Jahren ist er Stammgast.

Die vergangenen Wochen waren wohl für niemanden eine Zeit des leichten Laissez-faire. Die Corona-Pandemie zwang zu neuen Gewohnheiten und forderte gleichzeitig ziemliche Einschränkungen von einem ab. Man musste sich disziplinieren, das Homeoffice so zu leben, dass Arbeit und Privatleben intakt bleiben, die Schüler mussten sich disziplinieren, sich den Unterrichtsstoff zu Hause anzueignen und ihre Hausaufgaben zu machen – und dann war plötzlich noch ein Plus an Zeit, die man früher vielleicht im Kino, im Theater, im Café oder im Fitnessstudio oder auf dem Bolzplatz verbrachte. Kurz: Man musste sich ziemlich umgewöhnen. „Ich habe weiterhin Freunde getroffen, aber zu Beginn waren wir dann irgendwie alle neidisch aufeinander. Dann habe ich mich in der einen Woche mit der einen Freundin und in der anderen Woche mit der anderen Freundin getroffen“, sagt Shirin. Klar, wer sich in großen Gruppen nicht treffen kann, wenn sich Cliquen nicht treffen können, dann kann das zu Spannungen führen. Dagegen hilft nur miteinander zu reden.

Reden ist auch eine der Hauptaufgaben der Offenen Jugendarbeit, zu denen die Jugendzentren gehören. „Wir schaffen in erster Linie ein Freizeitangebot“, sagt Gernot Witt und ergänzt, dass das Angebot bewusst niederschwellig sei, dass man also einfach vorbeikommen und schauen könne. „Aber die Niederschwelligkeit ist ja in den letzten Wochen gar nicht gegeben gewesen und auch jetzt zumindest etwas eingeschränkt“, sagt Witt. Denn Freizeit bedeutet nicht nur Spiel und Spaß. „Der Bildungsauftrag spielt eine große Rolle. Wir bieten einerseits Hausaufgabenhilfe und andererseits auch Bewerbungstrainings. Der Übergang von der Schule ins Berufsleben ist häufig nicht ganz leicht und da wollen wir beratend zur Seite stehen“, sagt Strömer. Die Villa ist seit dem Jahr 2011 ein Familienzentrum, hat ihr Angebot also um andere Zielgruppen erweitert, was den Nebeneffekt hat, dass auch generationsübergreifend ins Gespräch gekommen werden kann.

Neben den offenen Bereichen, die zu Gesprächen oder zu Brettspielen einladen, finden zu normalen Zeiten auch eine Reihe von Veranstaltungen statt. Doch die Zeiten sind nicht normal, und so verschwinden die Spiele auch nach einmaliger Benutzung für 72 Stunden im Giftschrank, um eventuelle Viren zu eliminieren. Und auch das Veranstaltungsangebot ist stark ausgedünnt. „Wir wollen zunächst unsere offenen Bereiche offen halten. Veranstaltungen planen wir mit reduzierter Teilnehmerzahl, um den Sicherheitsabstand einzuhalten“, sagt Strömer. Doch wie fast überall ist auch in den Jugendhäusern die Planung der nächsten Zeit ein Fahren auf Sicht: „Wir reagieren laufend auf Veränderungen“, sagt Witt. Die Leitlinien der Landesregierung ändern sich weiterhin und ermöglichen in den Sommerferien vielleicht auch mehr Programm. „Wir haben einige Ideen“, sagt Witt.

Das Jugendhaus Horizont in Düsternort hatte die Zeit der Schließungen genutzt und ihre Idee des virtuellen Jugendhauses umgesetzt. „Wir haben extra einen Instagram-Account angelegt und bespielt“, sagt Jana Reschke. Der 17-jährige Ivan hat das Angebot in der Zeit auch gern wahrgenommen: „Es gab Tipps fürs Workout, das war cool“, sagt er.

Ivan (17) (vorn) hat die Zeit im Jugendhaus Horizont vermisst. (TAMMO ERNST)

„Ich bin froh, dass es vorüber ist, denn hier in der Villa macht es immer Spaß“, sagt Fynn zum Schluss. Der Blick in die Zukunft ist zuversichtlich.