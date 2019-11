Ein Immobilienensemble, das zurzeit niemand haben will: Der Jugendhof Steinkimmen soll am 27. Februar zwangsversteigert werden. Ob sich ein Bieter findet, ist völlig offen. (INGO MöLLERS)

Ganderkesee-Steinkimmen. Die Weichen für die Zukunft des Jugendhofs Steinkimmen könnten am 27. Februar 2020 neu gestellt werden. Denn für diesen Tag hat das Amtsgericht Delmenhorst die Zwangsversteigerung des rund 5,6 Hektar großen Grundstücks mit seinen insgesamt 15 Gebäuden angesetzt. Den Verkehrswert hat ein Gutachter auf 767 537 Euro taxiert, in denen Zubehör in Höhe von 17 537 Euro enthalten ist. Wie Gerichtssprecher Thomas Pünjer auf Anfrage bestätigte, sei der Termin zur Zwangsvollstreckung auf Antrag eines Gläubigers zustande gekommen.

Wie berichtet, hatte die Viasol gGmbH, die den Jugendhof Steinkimmen zuletzt als Einrichtung der stationären Jugendhilfe betrieben hatte, im September 2018 Insolvenz anmelden müssen. Insolvenzverwalterin Nadine Stahmann von der Firma Buss-Insolvenzverwaltung aus Oldenburg hatte in den Monaten darauf vergeblich versucht, das Immobilienensemble zu veräußern. „Es mangelte gar nicht an Interessenten, aber aus meiner Sicht ist der Jugendhof so gut wie unverkäuflich. Das Problem ist dabei nicht einmal der Kaufpreis, sondern die Herausforderung, die Vielzahl an Bestandsgebäuden dauerhaft wirtschaftlich zu betreiben“, erklärte Stahmann am Montag. Die ältesten Gebäude stammen aus dem Jahr 1900, die letzte Renovierung der Gästezimmer fand in den Jahren 2006 bis 2009 statt.

Zwar habe es einige Kaufinteressenten aus dem sozialen Bereich gegeben, denen es letztlich aber am nötigen Kapital gefehlt habe. „Wir sind nie bis zu dem Punkt gekommen, an dem wir ernsthaft über einen Kaufpreis verhandelt hätten“, beschreibt Stahmann die Situation. Dabei hätte es nach ihren Vorstellungen gar nicht unbedingt ein Investor aus dem Bereich Jugendhilfe sein müssen. Auch die Einrichtung eines „Demenz-Dorfs“ hätte sich die Insolvenzverwalterin vorstellen können. Damit die laufenden Kosten die Insolvenzmasse nicht zu sehr abschmelzen, habe sie sich schließlich entschieden, das Immobilienensemble wieder freizugeben.

Eine andere als die bisherige Nutzung bedürfte aber zwingend der Zustimmung der politischen Gremien der Gemeinde. „Für den ganzen Bereich des Jugendhofs gibt es keinen Bebauungsplan, sodass das Gelände als Außenbereich anzusehen ist“, erläutert Fachbereichsleiter Peter Meyer. Im Flächennutzungsplan sei das Areal als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen. „Wenn jemand kommt, um dort weiterhin einen Jugendhof zu betreiben, wäre das zulässig. Ansonsten müsste dort entweder der Flächennutzungsplan geändert oder ein Bebauungsplan aufgestellt werden“, betont Meyer.

Ausgang völlig offen

Ob sich bei der Zwangsversteigerung am 27. Februar ein Kaufinteressent findet, ist gegenwärtig völlig offen. An diesem ersten Termin wird zunächst die Hälfte des Grundstückswertes aufgerufen, die laut Gesetz mindestens erzielt werden muss. Sollte das höchste Gebot zwischen 50 und 70 Prozent der festgelegten Summe liegen, könnten auch noch die Gläubiger einen Antrag stellen, den Zuschlag nicht zu erteilen, erklärt Thomas Pünjer die Rechtslage. In einem möglichen zweiten Termin würde der Kaufpreis dann wohl noch mal niedriger angesetzt werden.

Der Jugendhof Steinkimmen hat in den 66 Jahren seines Bestehens zwar immer Bildungsarbeit im weitesten Sinne betrieben, dabei seine inhaltliche Ausrichtung aber mehrfach verändert. Stand in den 1950er-Jahren die Fortbildung von Lehrern im Mittelpunkt, so waren in den 60er-Jahren Lehrlinge und in den 70er-Jahren die Mitarbeiter von Jugendzentren häufige Gäste. Mitte der 80er-Jahre bot der Jugendhof mit einem durchaus feministischen Ansatz Seminare für Mädchen an, und Anfang der 90er-Jahre fanden in Zusammenarbeit mit Fanprojekten in Bremen und Oldenburg Austauschprogramme mit englischen Fußballfans statt. Das Jugendhilfe-Konzept, das die Viasol gGmbH zuletzt verfolgt hat, wurde schließlich in den Jahren 2005/2006 entwickelt. 2012 feierte die Einrichtung ihren 60. Geburtstag. Gleichwohl war die abgeschiedene Lage des Jugendhofs auch immer ein Hindernis, im Bewusstsein der Öffentlichkeit richtig anzukommen. Die Geschichte der Gebäude reicht aber noch weiter zurück: Während des Zweiten Weltkriegs hatten die Nationalsozialisten dort unter strengster Geheimhaltung mit Raketenantrieben experimentiert.