Verstoß gegen Corona-Regeln

Jugendliche flüchten vor der Polizei

Désirée Bertram

Mehrere Jugendliche haben am Mittwoch versucht, vor der Polizei in Delmenhorst zu flüchten. Die Beamten wurden auf sie aufmerksam, weil sie sich nicht an die derzeitigen Corona-Regelungen hielten.