Der Schüler bekam unvermittelt einen Tritt in den Bauch (Symbolbild). (Oliver Berg/dpa)

Ein zehn Jahre alter Junge ist am Dienstag von Jugendlichen im Bereich des Geibelwegs in Delmenhorst angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Dienstag auf dem Weg von der Schule nach Hause. Der Zehnjährige stand gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Höhe der dortigen Schule, weil er seinen heruntergefallenen Schulranzen wieder aufheben wollte. In dem Moment näherten ihm sich drei Jugendliche im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren, die etwas weiter entfernt auf dem Gehweg standen. Einer der Täter trat dem Zehnjährigen unvermittelt in den Bauch, sodass dieser zu Boden fiel. Die drei Jugendlichen entfernten sich anschließend unerkannt Richtung Stedinger Straße. Auffällig war laut Polizei, dass die Täter Dreieckstücher vor ihren Gesichtern trugen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 42 21 / 1 55 90 zu melden.