Die Polizei sucht nach zwei Tätern, die den Kiosk am Stadion in Delmenhorst überfallen haben (Symbolbild). (Björn Hake/DPA)

Nein. Die Antwort war klar, die Angestellte im Stadion-Kiosk ließ sich nicht beeindrucken. Obwohl die beiden Täter vor ihr eine Schusswaffe durch die Ausgabeluke hielten und sie aufgefordert hatten, Geld herauszurücken. Die Frau blieb standhaft, der Raubüberfall scheiterte, die Täter flohen in Richtung der Stadionhalle. Weder die 56-jährige Beschäftigte noch die sich ebenfalls im Kiosk befindliche 52-jährige Betreiberin wurden durch den Vorfall verletzt.

Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat am Freitagabend gegen 18.55 Uhr. Beide Täter waren laut Beschreibung der beiden Frauen jugendlich und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer der beiden trug eine schwarze Blousonjacke mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Applikationen an der Außenseite. Der andere Täter war dunkel gekleidet und deutlich fülliger als der erste Täter.

Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei Delmenhorst konnten die Täter nicht mehr aufgespürt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 21 / 1 55 91 15 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Es war bereits der zweite Überfall auf einen Kiosk in diesem Monat, Anfang März hatten unbekannte Täter den Kiosk an der Friedensstraße in Bungerhof aufgesucht. Die beiden Beschäftigten wurden, wie berichtet, ebenfalls mit Schusswaffen bedroht, zu Boden gezerrt und gefesselt. Damals erbeuteten die Räuber unter anderem Bargeld, bevor sie unerkannt fliehen konnten.