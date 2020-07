Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kind starb, wurde die Polizei gerufen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Bei einem tragischen Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Sonnabendnachmittag ein drei Jahre alter Junge so schwer verletzt worden, dass er am Abend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Wie die Polizei berichtet, war der Junge zusammen mit einem neunjährigen Mädchen offenbar unerwartet von rechts kommend auf die Bremer Straße gerannt und wurde dort von einem Auto erfasst. Auch das Mädchen wurde durch den Aufprall schwer verletzt.

Im Polizeibericht heißt es zum Unfallhergang, dass eine 22-jährige Delmenhorsterin um 15.55 Uhr mit einem Wagen stadtauswärts auf der Bremer Straße fuhr, als die Kinder plötzlich und für sie unerwartet von rechts auf die Straße traten. Trotz einer sofortigen Bremsung kam es zum Zusammenstoß mit den beiden Kindern, die ein Rettungswagen in Krankenhäuser brachte. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, der die Kinder vor Ort versorgte.

Zur Betreuung der Angehörigen an der Unfallstelle wurden Notfallseelsorger verständigt, berichtet die Polizei. Um die Unfallursache zu klären, wurde die Unfallstelle vermessen und das Auto zur Untersuchung sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die Bremer Straße bis 18 Uhr gesperrt. Der Schaden an dem Auto beträgt etwa 500 Euro.