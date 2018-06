Die Polizei in Delmenhorst sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung eines zwölfjährigen Mädchens am Dienstagnachmittag in Bungerhof. (Björn Hake)

Sexuelle Belästigung in Bungerhof: Ein unbekannter Mann umklammerte und küsste ein zwölfjähriges Mädchen aus Delmenhorst, als es mit ihrem Fahrrad am Dienstagnachmittag auf der Lessingstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Der Mann sprach das Mädchen laut Polizeibericht gegen 16.15 Uhr an einer Bushaltestelle auf Höhe des Kleistwegs an. Nachdem die Zwölfjährige angehalten hatte, umklammerte der Mann sie und gab ihr Küsse auf den Hals. Aus dieser Umklammerung konnte sich das Mädchen nur durch Tritte und lautstarke Hilferufe lösen. Danach entfernte sie sich vom Ort des Geschehens.

Mehrere Zeugen griffen nicht ein

Die Polizei weiß aus den Aussagen des zwölfjährigen Mädchens aber, dass sich während des Vorfalls in der Nähe der Haltestelle mehrere Zeugen aufgehalten haben, die sich allerdings wohl nicht befleißigt fühlten, einzugreifen. Aber als Zeugen sind sie von großem Wert für die Ermittler. Deswegen werden sie gebeten, sich unter der Rufnummer 0 42 21 / 1 55 90 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Das Mädchen sagte weiter aus, dass sie den vermeintlichen Täter am Dienstag noch ein zweites Mal gesehen hat, und zwar gegen 18 Uhr. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade mit einer Freundin in der Innenstadt unterwegs und erblickte den Mann vor der Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) an der Bahnhofstraße. Die Mädchen beschrieben diesen Mann folgendermaßen: "25 bis 30 Jahre alt, vermutlich Schwarzafrikaner, circa 190 Zentimeter groß, normale Statur, schwarze, kurze und gelockte Haare, dunkle Jeans, dunkelblaues oder schwarzes T-Shirt, schwarzer Rucksack".

Wer den Mann gesehen hat und Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.