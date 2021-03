Natürlich hat das Coronavirus auch im Amtsgericht Wildeshausen den Alltagsbetrieb umgekrempelt: Der Besucherverkehr wurde eingeschränkt und umgeleitet, ein aufwendiges Hygienekonzept erarbeitet und in Kürze ist auch das Equipment vollständig, um Verhandlungen im Videoformat führen zu können. In der juristischen Arbeit jedoch schlug sich 2020 nicht als Ausnahmejahr nieder: Die Fallzahlen weichen in den meisten Bereichen nur unwesentlich von denen der Vorjahre ab, wie der nun vorgelegte Jahresbericht des Amtsgerichts zeigt.

Die Zahl der Strafverfahren betrug im vergangenen Jahr 309 Fälle. 2019 waren es nur 292, ein Jahr davor aber 328. Solche Schwankungen seien normal, sagt Amtsgerichtsdirektorin Sabine Plate-Greup­ner. Die meisten Verfahren (59) betrafen Verkehrsstraftaten, in 45 Fällen ging es um Körperverletzung, 34 Mal um Betrug oder Untreue. Diebstahl und Unterschlagung waren für 29 Verfahren der Anlass und 28 Straftaten hatten mit dem Betäubungsmittelgesetz zu tun. In sieben Verfahren wurden Umweltschutzstraftaten verhandelt.

Strafverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Verordnungen spielten kaum eine Rolle: Zwei Maskenverweigerer vom Wildeshauser Wochenmarkt seien verurteilt worden, sagte Amtsgerichtsdirektorin Plate-Greup­ner. Und zweimal sei es um Subventionsbetrug gegangen.

84,9 Prozent erledigt

384 Zivilverfahren sind im Berichtszeitraum beim Amtsgericht Wildeshausen eingegangen – sechs mehr als 2019. Die meisten Fälle, genau 76, betrafen Mietstreitigkeiten, 58 Verfahren drehten sich ums Kaufrecht und 42 Mal ging es um Verkehrsunfälle. Abgearbeitet wurden 326 Verfahren, das ergibt eine „Erledigungsquote“ von 84,9 Prozent. Im Jahr zuvor waren es noch 89,4 Prozent. Das liege nicht am Personal, sondern an der Pandemie, betonte Plate-Greupner: „Beim Lockdown im Frühjahr 2020 war das Gericht fast zwei Monate geschlossen.“

23,3 Prozent der erledigten Verfahren wurden durch ein streitiges Urteil geklärt, 24,2 Prozent wurden entschieden, weil eine Partei sich säumig verhielt. In 15,6 Prozent der Fälle schlossen die Beteiligten einen Vergleich und 11,3 Prozent der Verfahren endeten durch Antrags- oder Klagerücknahmen. Bei 129 Verfahren kam es zu Verhandlungsterminen. Die durchschnittliche Verfahrensdauer betrug 7,3 Monate, wenn sie mit einem streitigen Urteil endeten, waren es 12,3 Monate.

Leicht angestiegen sind im Amtsgericht Wildeshausen die familienrechtlichen Verfahren: von 355 im Jahr 2019 auf 372 Fälle im abgelaufenen Jahr. Knapp die Hälfte der Verfahren (153) betraf Kindschaftsangelegenheiten, in 109 davon ging es um elterliches Sorgerecht und 30 Mal um Umgangsfragen. Darüber hinaus waren 110 Ehescheidungen anhängig, in 68 Fällen musste der Unterhalt geklärt werden.

Gewaltschutz spielte mit 18 Verfahren keine auffällige Rolle, sagte Sabine Plate-Greup­ner. Dass es wegen Corona zu mehr häuslicher Gewalt gekommen sei, lasse sich an diesen Zahlen nicht belegen. „Hier haben aber auch die Jugendämter gute Arbeit geleistet“, glaubt sie.

Deutlich weniger Bußgeldverfahren landeten 2020 vor dem Amtsgericht Wildeshausen: 390 waren es und damit 105 weniger als 2019. Hier wirkte sich nach Angaben der Direktorin noch einmal die Corona-Pandemie aus: „Es gab wegen Homeoffice viel weniger Verkehrsdelikte.“