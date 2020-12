Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Montagabend gegen 18.30 Uhr in einem Wintergarten eines Einfamilienhauses Am Drannemanns Kamp zu einem Kabelbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein bislang unbekannter Sachschaden in dem im Rohbau befindlichen Wintergarten. Das Wohnhaus wurde durch das Feuer nicht beschädigt und es wurden keine Personen verletzt. Nach einer ausgiebigen Belüftung konnten die Bewohner in ihr Haus zurückkehren. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zur Brandursache derzeit noch an.