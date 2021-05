Käthe Stüve ist nun Ehrenbürgerin der Stadt Delmenhorst. (INGO MÖLLERS)

Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vergangenen Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die Ehrenratsfrau Käthe Stüve zukünftig auch Ehrenbürgerin der Stadt sein soll. Die 90-Jährige wirkte von 1981 bis 2001 im Stadtrat und machte sich insbesondere in der Kultur-, Sozial- und Sportpolitik einen Namen. Die CDU-Politikerin machte sich um den parteiübergreifenden Ausgleich verdient und wirkte viele Jahre in den Vereinen VSK Bungerhof und SV Atlas in der Vereinsführung. Besondere Bekanntheit erlangte Stüve als unermüdliche Gratulantin. Im Laufe ihres Lebens habe sie mehreren Tausend Bürgern der Stadt zu runden und hohen Geburtstagen gratuliert. Noch heute im hohen Alter überbringt sie regelmäßig Grüße und Ehrenpräsente der Stadt.

Die gebürtige Dinklagerin kam 1951 nach Delmenhorst. Aus der Ehe mit ihrem bereits 1991 verstorbenen Ehemann gingen vier Kinder hervor, die ebenfalls noch heute in der näheren Umgebung leben.