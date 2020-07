Symbolbild (Björn Hake)

Für die Feuerwehr Dötlingen wurde es am Sonnabendnachmittag gegen 14.30 Uhr nass. Aber nicht aus ihren Schläuchen, sondern wegen des Einsatzortes. An der Huntebrücke bei der Ölmühle war ein Kajakfahrer war beim Überfahren einer Stufe unter der Brücke gekentert. An dieser Stelle führt ein steiles Ufer in die Hunte, über das der Kajakfahrer nicht selbst herausklettern konnte, da er über Rückenprobleme klagte. Der Mann wurde ans Ufer gezogen und ins Krankenhaus gebracht.