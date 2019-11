1994, als auch das Hotel am Stadtpark noch existierte (rechts im Hintergrund), stand das Katasteramt Delmenhorst, Teil des heutigen Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), zur Disposition. (Jürgen Theiner)

Delmenhorst kämpft um sein Katasteramt. Grund sind Bestrebungen der niedersächsischen Landesregierung, mehrere Katasterämter zusammenzulegen. Im Zuge dieser Reform ist die Zukunft des auch für Ganderkesee zuständigen Delmenhorster Amtes ebenfalls gefährdet. Das hat Oberbürgermeister Jürgen Thölke und Oberstadtdirektor Norbert Boese auf den Plan gerufen. Delmenhorst wäre bestens geeignet als Standort für ein Katasteramt, das Teile des westlichen und südlichen Umlands bedient, schlagen die beiden der Landesregierung vor. So würde ein großes, wirtschaftlich arbeitendes Amt entstehen. Außerdem sei die Stadt verkehrsgünstig gelegen, biete den umliegenden Gemeinden gute Anbindungen mit Bus und Bahn, und ausreichend große Büroräume seien in der leer stehenden Kaserne an der Wildeshauser Straße ebenfalls vorhanden. (5. November 1994)



Die Müllabfuhr in Delmenhorst wird teurer. Die Gebühren klettern um 24 bis 30 Prozent. Ursache seien gestiegene Deponiekosten, wie der CDU-Fraktionsvorsitzende August Süßmuth im Stadtrat erläuterte. Musste die Stadt früher sechs Mark pro Tonne bezahlen, so seien es jetzt bis zu 250 Mark. Von 1995 an kosten die 60-Liter-Tonne 280,20 Mark, die 80-Liter-Tonne 360,60 Mark, die 120-Liter-Tonne 461,40 Mark und die 240-Liter-Tonne 823,80 Mark. In den Beträgen ist eine Grundgebühr von jeweils 99 Mark enthalten, von der auch Angebote wie Wertstoffabfuhr, Abholen von Tannenbäumen, mobile Schadstoffsammlung und Kühlschrankentsorgung bezahlt werden. (3. November 1994)



Unter dem Motto „Heimat und Fremde“ ist auf dem Nordwollegelände die Museumswoche eröffnet worden. In Zusammenarbeit mit dem Delmenhorster Kulturamt präsentiert der Förderkreis Industriemuseum dort zu dem Thema eine Reihe von Veranstaltungen wie Führungen, Vortrag, Lesung, Filmvorführung, Treffen der ehemaligen Beschäftigten der „Wolle“ oder auch einen Kindernachmittag. Das Leitmotiv „Heimat und Fremde“ weist auch auf ein Stück Delmenhorster Stadtgeschichte hin, wie die Besucher zum Auftakt der Museumswoche erfuhren. So haben in den vergangenen 100 Jahren zwei Drittel der heutigen Stadtbevölkerung als einst Fremde in Delmenhorst eine neue Heimat gefunden. „Wieso brauchen wir ein Haus? Wir fahren doch sowieso im nächsten Jahr zurück!“ So dachten damals wohl die meisten, die einst als Gastarbeiter nach Delmenhorst kamen. Aber sie blieben doch, weil sie in der Stadt Arbeit hatten. Inzwischen lebt die dritte Generation in Delmenhorst, die als Heimat schon kein anderes Land mehr nennt. Eine Ausstellung setzt sich auch mit den Erfahrungen der in Delmenhorst lebenden Türken auseinander. Die niedersächsische Ausländerbeauftragte Gabriele Erpenbeck erinnerte bei der Eröffnung der Museumswoche daran, dass viele in der Stadt lebende „ausländische“ Frauen und Männer in Wahrheit waschechte „Eingeborene“ sind, die nur noch nicht über die gleichen Bürgerrechte verfügen. (7. November 1994)



Dass in Delmenhorst aufgegebene Briefe oder Postkarten erst am übernächsten Tag beim Empfänger eintreffen, ist nichts Ungewöhnliches. Das soll es aber bald werden. Die Bundespost hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, künftig alle Sendungen am Tag nach der Abgabe dem Adressaten zu überreichen. Das sei aber nur möglich, wenn die Zulieferung zu den automatisierten Briefzentren reibungslos klappt und die Wagen der Post zum Beispiel nicht im Stau stehen. Deshalb werden jetzt auch in Delmenhorst die Briefkästen früher geleert, wobei der Briefkasten am Postamt in der Mühlenstraße um 18.15 Uhr als letzter dran ist. Eine schnellere Beförderung verspricht die Post auch bei Päckchen und Paketen, sobald Mitte nächsten Jahres die bundesweit 33 Frachtpostzentren in Betrieb sind. Dann sollen in einem Umkreis von 600 Kilometern auch diese Sendungen am nächsten Tag ihre Empfänger erreichen. (2. November 1994)



Der Ganderkeseer Fasching um den Ring bekommt einen neuen, zentralen Festplatz, und zwar das Gelände an der Raiffeisenstraße hinter dem Bahnhof. Die Deutsche Bahn hat zugestimmt, und der Gemeinderat hat für die Umgestaltung schon 200 000 Mark eingeplant. Davon geht ein Großteil in die Infrastruktur, allein der Stromanschluss für die EWE wird 70 000 Mark kosten. Die Wahl eines neuen Festplatzes ist notwendig geworden, weil dafür der alte Marktplatz wegen des Rathausneubaus nicht mehr zur Verfügung steht. Wegen der Bauarbeiten wird der nächste Faschingsumzug auch nicht an der Ecke Mühlenstraße/Ring starten, sondern bei der Raiffeisenstraße. Dort erfolgt auch die Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar und auch die Ehrengäste werden dort in der gegenüberliegenden Gemeindebücherei empfangen. Der am 11.11. beginnende 44. Ganderkeseer Fasching steht übrigens unter dem Motto „Rote Lippen, roter Wein, schöner kann nur Fasching sein“. Für den dazu passenden Faschingsorden waren mehrere Entwürfe eingereicht worden. Die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine entschied sich für den Vorschlag von Hardy Merchel, Mitarbeiter des Ganderkeseer Kulturamtes. (7. November 1994)



In der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Delmenhorst erscheint künftig „Der Wecker“ – das neue Gemeindeblatt, das vier- bis sechsmal im Jahr herauskommen soll. Das Konzept für den „Wecker“ stammt von dem neu gegründeten Gemeindegremium für Öffentlichkeitsarbeit, dem Eva-Maria Janocha, Christoph Klöckner, Peter König, Ernst Kramer und Peter Lünenborg als ständige Mitarbeiter angehören. (5. November 1994)



