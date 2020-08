Schulleiter Andreas Langen, Landrat Carsten Harings und der stellvertretende Schulleiter Karsten Sudholz (von rechts) haben am Donnerstag die neue Mensa des Gymnasiums Wildeshausen eingeweiht. Wobei das Gebäude viel mehr ist als eine Mensa. (INGO MöLLERS)

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Die neue Mensa des Gymnasiums Wildeshausen wurde deshalb am Donnerstagvormittag nur im kleinen Kreis eingeweiht. Schulleiter und Hausherr Andreas Langen begrüßte Landrat Carsten Harings, Abgeordnete des Kreistags sowie Schüler- und Elternvertreter.

„Das neue Gebäude ist nicht nur eine Mensa“, sagte Langen. Der Neubau ermögliche es, das pädagogische Konzept des Gymnasiums noch besser auszufüllen. Denn neben der eigentlichen Mensa mit 120 Plätzen gibt es neun reguläre Unterrichtsräume, drei Gruppenräume sowie eine variable Lernlandschaft im Obergeschoss.

Doch vor allem die ansprechend und modern eingerichtete Mensa hatten es Langen und auch Carsten Harings angetan. „Hier wird künftig lecker gekocht, und es werden schmackhafte Gerichte zubereitet.“ Schon deshalb sei die Bezeichnung „Schulkantine“ eher eine Beleidigung. Mensa oder doch schon eher Restaurant wären deutlich treffendere Bezeichnungen waren sich Langen und Harings einig.

In der Mensa gibt es neben den Sitzplätzen an den aufgestellten Tischen auch einen Loungebereich. Hier können Schüler zwischen den Unterrichtsstunden chillen und entspannen. Direkt am Küchen- und Ausgabebereich der Mensa findet sich ein Kiosk, der auch außerhalb der Essenszeiten öffnen wird.

„Bei der Planung des Gebäudes wurde jedoch nicht nur an die Menschen gedacht. Auf dem Dach ist eine Bienenwiese zu finden“, erklärte Langen. Damit füge sich der Bau nahtlos in das Natur- und Biokonzept der Schule ein, zu dem auch eine eigene Streuobstwiese auf dem Schulgelände gehört: „Hier ist ein Bau entstanden, der sich von innen und außen mit Leben füllt.“

Der Schulleiter dankte der Kreistagspolitik und der Kreisverwaltung, die den Neubau ermöglicht hatten. Ein besonderer Dank galt seinem Stellvertreter: „Karsten Sudholz hat den Bau federführend von Beginn an begleitet.“ Sudholz gab den Dank an Christiane Grüter, Architektin in der Kreisverwaltung, weiter und überreichte ihr einen Blumenstrauß. Er war sichtlich begeistert von dem neuen Haus. „Das Gebäude wurde von Tag zu Tag schöner. Es ist wirklich beeindruckend.“ Landrat Carsten Harings erinnerte daran, dass beim Richtfest am 25. September 2019 noch niemand ahnen konnte, unter welchen Bedingungen die Einweihung stattfinden würde: „Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt verändert. Und ein Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht.“ Harings war sich aber sicher, dass diese Herausforderung gemeinsam gemeistert werden könne. „Das kann gelingen, wenn sich alle an die Regeln halten und soziale Verantwortung übernehmen. Das darf man von jedem erwarten. Auch von den Spinnern, die sich auf dem Wildeshauser Wochenmarkt mit der Polizei angelegt haben.“ Man könne von jedem Mitglied der Gesellschaft erwarten, auch bei dem sommerlichen Wetter nicht leichtsinnig zu werden.

Trotz der besonderen Herausforderungen während der Corona-Pandemie könne man nun eine umfangreiche Baumaßnahme einweihen, sagte der Landrat. „Es wurde fabelhafte Arbeit geleistet.“ Mit der Wiedereinführung des G9-Abiturs nach 13 Schuljahren habe es auch am Wildeshauser Gymnasium zusätzlichen Raumbedarf gegeben. Zudem sei bislang an der Schule eine richtige Mensa nicht vorhanden gewesen.

Fünf Millionen Euro hat der Landkreis in den Bau investiert, der im Oktober 2018 begonnen wurde. „Ich wiederhole mich, aber für die Bildung unserer Kinder ist jeder Cent dieser Summe richtig angelegt“, sagte Harings. Bildung sei die wichtigste Investition, um die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern. Um auch künftigen weiteren Platzbedürfnissen der Schule gerecht zu werden, kann auf das Dach des Gebäudes aufgestockt werden. Die Bienen, die dort zur Zeit ihren Lebensraum haben, müssten dann eine Etage höher ziehen.

„Als Landkreis können wir mit diesem Gebäude nur die Hülle schaffen. Mit Leben gefüllt werden kann sie nur vor Ort, durch die Schüler“, sagte Harings, bevor er den symbolischen Haustürschlüssel an Andreas Langen überreichte. Ein Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten schloss sich an. Coronakonform mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz.