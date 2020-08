Schon Mitte Juli lockte das vom Kulturbüro organisierte Open-Air-Kino das Publikum auf die Burginsel. Bei Fackelschein bildeten sich kleine Wolldeckengruppen zum besonderen Filmerlebnis. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Nach der erfolgreichen Premiere des Open-Air-Kinos im Fackelschein Mitte Juli lädt das Kulturbüro der Stadt für Freitag, 14., und Sonnabend, 15. August, erneut zum Filmvergnügen mit Picknick auf die Burginsel ein. Am ersten Kinotag läuft „Der Junge muss an die frische Luft“. Am nächsten Abend wird der Film „Die Känguru-Chroniken“ gezeigt. Filmstart ist für beide Vorstellungen bereits um 21.15 Uhr (Einlass ab 20.30 Uhr).

Tickets sind ab sofort im Vorverkauf für fünf Euro erhältlich. Aufgrund der Rathausschließung können die Karten am Kulturbüro-Fenster an der Brunnenseite oder mit vorheriger telefonischer Terminabsprache im Büro erworben werden. Resttickets werden an der Abendkasse zu den gleichen Bedingungen ausgegeben.

Vor der Leinwand werden für die Besucher Picknickplätze markiert. Auf diesen Plätzen können sich zunächst maximal fünf Personen mit einer mitgebrachten Picknickdecke und eigener Verpflegung einrichten und gemeinsam den Film genießen. Die Plätze werden an Ort und Stelle zugewiesen. Ein gastronomisches Angebot gibt es bei den Kinoveranstaltungen nicht.

Beim Ticketkauf ist die Gruppengröße anzugeben, sodass die Picknickplätze auf der Burginsel vorbereitet werden können. Beim Kartenverkauf werden Kontaktformulare für jeden Teilnehmer ausgegeben, die die Besucher am Vorstellungsabend ausgefüllt abgeben müssen. Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden für maximal drei Wochen gespeichert.

Während des Einlasses sowie beim Verlassen des Geländes oder für den Weg zur Toilette müssen die Gäste eine Mund-Nasenbedeckung tragen, die sie beim Sitzen auf den Picknickplätzen abnehmen dürfen. Das Publikum wird gebeten, sorgsam mit den aktuellen Bestimmungen umzugehen.

Der am Freitag, 14. August, gezeigte Film „Der Junge muss an die frische Luft“, freigegeben ab sechs Jahren, nimmt sich der Kindheit des Künstlers Hape Kerkeling an. Der pummelige, neunjährige Hans-Peter wächst in der Geborgenheit seiner fröhlichen und feierwütigen Verwandtschaft im Ruhrpott auf. Sein großes Talent, andere zum Lachen zu bringen, trainiert er täglich im Krämerladen seiner Oma Änne.

Der Kinostreifen „Die Känguru-Chroniken“, der am Sonnabend, 15. August, über die Leinwand flimmern wird, ist eine Verfilmung des gleichnamigen Buches des deutschen Autors und Kabarettisten Marc-Uwe Kling. Als es eines Tages an der Tür beim unterambitionierten Berliner Kleinkünstler Marc-Uwe klingelt, macht er Bekanntschaft mit einem antikapitalistischen Känguru, das die Wohnung gegenüber besetzt hat. Wenig später wird das Beuteltier ungefragt sein neuer Mitbewohner. Fortan häufen sich die abstrusen Erlebnisse.