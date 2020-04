Die Bienenglück-Fläche zwischen Bürsteler Fuhrenkamp und der Dummbäke geht in diesem Jahr in die zweite Saison. Weil die Zahl der Patenschaften nicht ganz so hoch ist wie im Vorjahr stellen die Initiatoren jetzt 15 Quadratmeter große Parzellen für den Kartoffelanbau zur Verfügung. (INGO MOELLERS)

Auch vor der Initiative „Bienenglück“ (zwischen Dummbäke und Bürsteler Fuhrenkamp) machen die Auswirkungen rund um das Coronavirus nicht Halt. „Bedingt durch die schwierige Situation haben sich für die Blühfläche leider noch nicht so viele Paten gefunden wie im vergangenen Jahr“, teilt Antje Wittrock vom Hof Osterloh mit. Dennoch wollen die Initiatoren das Projekt noch nicht verloren geben. Aktuell verringere sich die Fläche zwar erst einmal auf 1,8 Hektar. „Wir hoffen aber, dass wir noch 2,5 Hektar insektenfördernde Fläche in diesem Jahr erreichen können“, erklärt sie. Darüber hinaus haben sich die Verantwortlichen eine besondere Aktion überlegt.

Viele Menschen würden zurzeit dazu übergehen, gewisse Lebensmittel wie etwa Kartoffeln wieder selbst anzupflanzen. Wer keinen eigenen Grund und Boden dafür zur Verfügung hat, kann damit nun auch ein Stück des Bienenglücks bewirtschaften. Allerdings gelte die Aktion nur einmalig für dieses Jahr, betont Wittrock. In Kooperation mit dem ortsansässigen Landwirt und Direktvermarkter Ronald Bredendiek bieten die Bienenglück-Initiatoren jedem Interessierten einen 15 Quadratmeter großen Streifen Ackerland kostenlos an, um dort Kartoffeln anzubauen. Insgesamt stehen laut Wittrock rund 5000 Quadratmeter Fläche für die Aktion zur Verfügung.

Der Acker werde so vorbereitet sein, dass die Hobby-Landwirte Ende April loslegen können. Bredendiek steht den Teilnehmern beratend zur Seite und erklärt, wie der Anbau erfolgt und welche Schritte wann und wie notwendig sind, um im Spätsommer reichlich ernten zu können. „Hierbei müssen wir natürlich das derzeit bestehende Kontaktverbot einhalten, sodass die Anleitung überwiegend per E-Mail und über die Tagespresse erfolgen wird“, erklärt er. Auch beim Bewirtschaften der Fläche seien die angeordneten Maßnahmen zu beachten und der notwendige Abstand einzuhalten.

Die Aussaat der Kartoffeln sei im Prinzip unproblematisch, erläutert Bredendiek. Allerdings gelte es, darauf zu achten, die Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten zu bewahren. „In den 1950er-Jahren haben die Kinder noch schulfrei bekommen, um die Kartoffelkäfer abzusammeln, die sich explosionsartig vermehren können. Heute gibt es da aber andere Möglichkeiten“, sagt er. Weiterhin hat der Kartoffel-Profi Tipps zur Pflanztiefe, zur Düngung und zur Unkrautbekämpfung parat. Der spätere Ernteerfolg hängt dabei stark von der Witterung ab. „Im Augenblick wird es schon wieder sehr trocken“, beobachtet Bredendiek. „Aber zu feucht sollte es auch nicht sein.“

Die frühen Sorten würden Ende Juni/Anfang Juli geerntet, die späteren Sorten im August. Auf den 15 Quadratmetern können die Hobby-Landwirte rund 50 Kartoffelpflanzen anbauen. Aus jeder ließen sich am Ende rund 15 bis 20 Kartoffeln ernten, sodass bei einem optimalen Verlauf am Ende der Aktion ein rechnerischer Ertrag von 750 bis 1000 Kartoffeln stehen könnte.

Die Verantwortlichen stellen die Fläche für diese Saison unentgeltlich zur Verfügung, die Teilnehmer müssen lediglich das Pflanzgut bezahlen. Darüber hinaus hoffen die Bienenglück-Initiatoren aber natürlich, dass der eine oder andere Kartoffelbauer 2021 dann auch eine Patenschaft für eine Blühfläche übernimmt. Denn die ursprüngliche Idee des Projekts läuft auch in diesem Jahr weiter. „In der vergangenen Woche haben wir an der zur Dummbäke gelegenen Seite gerade Stauden gepflanzt“, berichtet Antje Wittrock. Und auch den großen Lehrpfad soll es im Sommer wieder geben. Dann planen die Bienenglück-Initiatoren ein- bis zweimal im Monat öffentliche Führungen über das Gelände – natürlich unter Vorbehalt. „Wir hoffen, dass wir das dann dürfen“, erklärt sie mit Blick auf die Corona-Krise. Ein entsprechender Flyer mit den Terminen sei gerade in Vorbereitung. Im Herbst soll es schließlich einen Vortrag geben, in dem Landwirt Onno Osterloh, Landschaftsökologe Klaus Handke und Imker Franz Winzinger ihre Erfahrungen aus den ersten beiden Jahren „Bienenglück“ schildern.

Wer an einer Parzelle für den Kartoffelanbau interessiert ist, kann eine E-Mail an bienenglueck@hofosterloh.de senden und sich eine der 15 Quadratmeter großen Flächen reservieren.